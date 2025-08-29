Bariloche no verão: descubra o que fazer na cidade sem a neve

Esqueça o casaco pesado e a paisagem totalmente branca. Quando a neve derrete, San Carlos de Bariloche, na Argentina, revela uma faceta surpreendente e vibrante. Longe dos desafios arriscados em busca da foto perfeita no frio, a cidade se transforma em um paraíso de lagos cristalinos, montanhas verdes e dias longos, ideais para atividades ao ar livre.

O verão na Patagônia, que vai de dezembro a março, oferece uma experiência completamente diferente da alta temporada de inverno. As temperaturas amenas convidam a explorar a região de uma maneira mais ativa, trocando o esqui e o snowboard por trilhas, caiaque e mergulhos refrescantes. É a oportunidade de descobrir que a beleza de Bariloche vai muito além do seu cartão-postal gelado.

Lagos de águas cristalinas

O grande protagonista do verão em Bariloche é, sem dúvida, o Parque Nacional Nahuel Huapi. Seus imensos lagos de origem glacial, com águas inacreditavelmente transparentes e tons que variam do azul-turquesa ao verde-esmeralda, se tornam o centro das atenções. O famoso Circuito Chico, um roteiro de 60 quilômetros, ganha cores e vida nesta época.

As praias de água doce, como a Playa Bonita e a Villa Tacul, ficam repletas de moradores e turistas que buscam se refrescar. Embora a água seja fria, um mergulho nos dias mais quentes é revigorante. Atividades como stand-up paddle, passeios de barco e caiaque permitem explorar enseadas escondidas e ter uma perspectiva única da Cordilheira dos Andes.

Trilhas e montanhas para todos os níveis

Com a ausência da neve, as montanhas revelam uma infinidade de caminhos para caminhadas. Existem opções para todos os gostos e preparos físicos, desde trilhas leves e familiares até trekking de vários dias para os mais aventureiros. A subida ao Cerro Campanario, acessível por teleférico, oferece uma das vistas panorâmicas mais famosas e espetaculares da região.

Para quem busca um pouco mais de esforço, a trilha do Cerro Llao Llao é uma escolha clássica. O percurso de dificuldade moderada atravessa um bosque denso e recompensa o caminhante com vistas deslumbrantes do Lago Moreno e do Nahuel Huapi. Já os mais experientes podem se aventurar no trekking até o Refugio Frey, um desafio que vale cada passo pela paisagem rochosa e imponente.

Sabores que marcam a viagem

A gastronomia de Bariloche também se adapta à estação. As famosas lojas de chocolate continuam sendo uma parada obrigatória, mas o cenário culinário se expande. As cervejarias artesanais, ou “cervecerías”, se espalham pela cidade e arredores, oferecendo pátios e decks perfeitos para aproveitar o fim de tarde com uma bebida gelada.

Os pratos típicos da Patagônia, como o cordeiro e a truta, ganham acompanhamentos mais leves. Uma visita à Colonia Suiza, uma pequena vila a 25 quilômetros do centro, é indispensável. Aos domingos, acontece a tradicional feira de artesanato e a preparação do “curanto”, um método de cozimento de carnes e legumes em um buraco na terra com pedras quentes, uma herança dos povos originários da região.

A Rota dos Sete Lagos, que liga Villa La Angostura a San Martín de los Andes, é outro passeio que se torna ainda mais especial no verão. A estrada sinuosa revela paisagens de tirar o fôlego a cada curva, com mirantes que convidam a paradas para fotos e contemplação. É a prova de que o calor revela o lado mais colorido e vivo de um dos destinos mais amados da América do Sul.

O que é o Circuito Chico e vale a pena fazer no verão?

O Circuito Chico é um roteiro panorâmico de aproximadamente 60 quilômetros que contorna parte dos lagos Nahuel Huapi e Moreno.

Ele é um dos passeios mais clássicos de Bariloche e vale muito a pena no verão, quando as paisagens ficam vibrantes.

É possível nadar nos lagos de Bariloche?

Sim, é possível e muito comum durante o verão. As praias de água doce, como Playa Bonita, ficam movimentadas.

A água é bastante fria, por ser de degelo, mas o mergulho é revigorante nos dias de calor intenso.

Quais roupas devo levar para Bariloche no verão?

O clima na Patagônia é instável. Durante o dia pode fazer calor, exigindo roupas leves como camisetas e bermudas.

À noite, as temperaturas caem, sendo essencial ter um casaco corta-vento e um agasalho mais quente, como um fleece.

Bariloche no verão é um destino caro?

Geralmente, o verão é considerado média ou baixa temporada em comparação com o inverno, que atrai multidões para o esqui.

Por isso, os preços de hospedagem e passeios tendem a ser mais acessíveis do que nos meses de julho e agosto.

Preciso alugar um carro para aproveitar a cidade?

Não é obrigatório. A cidade conta com transporte público e serviços de remis (táxis com preço fechado) para os principais pontos.

No entanto, alugar um carro oferece mais liberdade para explorar rotas como o Circuito Chico e a Rota dos Sete Lagos no seu próprio ritmo.

Quais são as principais atividades de aventura no verão?

Além das trilhas, é possível praticar caiaque, stand-up paddle, rafting nos rios da região e mountain bike.

Há também opções de arvorismo e cavalgadas, que permitem explorar as paisagens de diferentes maneiras.