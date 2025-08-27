Bares em BH para ir com amigos e ter uma noite tranquila e segura

Belo Horizonte carrega com orgulho o título de capital mundial dos botecos. A cidade respira a cultura de sentar à mesa com amigos, pedir uma cerveja gelada e petiscos saborosos. No entanto, notícias sobre violência em estabelecimentos acendem um alerta e fazem com que a busca por um ambiente tranquilo e seguro seja uma prioridade para muita gente.

Felizmente, a capital mineira oferece inúmeras opções para quem deseja apenas relaxar e colocar o papo em dia sem preocupações. São lugares onde a música alta e a agitação dão espaço para o som das conversas e risadas. Selecionamos alguns bares e botecos que se destacam por proporcionar uma noite agradável, com foco no conforto e na segurança dos clientes.

Juramento 202 – Cervejaria Viela

No Bairro Pompeia, a Cervejaria Viela, também conhecida como Juramento 202, transformou uma charmosa casa em um dos pontos mais agradáveis da cidade. O bar funciona em um formato de autosserviço para as bebidas, com dezenas de torneiras de chopp artesanal, o que evita a confusão de garçons circulando e agiliza o atendimento.

O ambiente é predominantemente ao ar livre, em um quintal espaçoso e bem decorado. As mesas distribuídas sob as árvores criam um clima de festa de amigos em casa. Essa característica, aliada a um público que busca experimentar novos sabores de cerveja, torna a experiência muito pacífica e segura.

A proposta do lugar é justamente ser um ponto de encontro descontraído. O bar não tem música ao vivo, e o som ambiente é baixo, o que incentiva a interação. O cardápio de comidas é rotativo, com food trucks e chefs convidados que oferecem desde hambúrgueres a pratos mais elaborados. É ideal para ir em grupo e aproveitar o fim de tarde ou o começo da noite.

Bar do Orlando

No coração do boêmio Bairro de Santa Tereza, o Bar do Orlando é uma verdadeira instituição de Belo Horizonte. Fundado em 1919, o local preserva a atmosfera de um boteco clássico, onde a prioridade é a boa conversa entre amigos, acompanhada de cerveja sempre gelada. É um pedaço da história da cidade que se mantém vivo e acolhedor.

O ambiente é simples, com mesas na calçada que convidam a relaxar sem pressa. É o tipo de lugar que atrai um público diverso, de moradores antigos a jovens que buscam uma experiência autêntica. A segurança é reforçada pelo próprio clima de comunidade do bairro. Frequentadores se conhecem e o movimento é constante, mas sempre tranquilo.

É o destino ideal para quem quer sentir o pulso da BH tradicional, longe da agitação e dos riscos de áreas mais movimentadas. No cardápio, os petiscos clássicos de boteco fazem sucesso. A porção de moela e o torresmo estão entre os mais pedidos e harmonizam perfeitamente com o chopp da casa ou com uma das várias opções de cerveja de garrafa.

Redentor

Com unidades em pontos estratégicos como Lourdes e Savassi, o Redentor é conhecido por seu chopp cremoso e ambiente que remete aos antigos bares do Rio de Janeiro. As mesas na calçada são disputadas, especialmente nos dias de calor, e criam um cenário perfeito para observar o movimento da cidade enquanto se aproveita a companhia dos amigos.

Apesar de estar em regiões movimentadas, o bar consegue manter uma atmosfera controlada e segura. O perfil dos frequentadores é de pessoas que buscam qualidade no serviço e um bom lugar para conversar. Não há música alta ou aglomeração excessiva, o que torna a experiência muito mais prazerosa e previsível.

O cardápio é recheado de clássicos da culinária de boteco, como a picanha na chapa e o bolinho de bacalhau. O atendimento ágil dos garçons garante que o copo esteja sempre cheio. O Redentor é uma escolha segura para quem não quer errar e busca um padrão de qualidade já consolidado na noite belo-horizontina.