Bandas de rock clássico que continuam na estrada e você precisa ver

A energia de um show do Queen com Freddie Mercury parece insuperável, um momento congelado no tempo que marcou a história da música. Mesmo décadas após suas apresentações históricas no Brasil, o grupo, agora com Adam Lambert nos vocais, continua a lotar estádios e a provar que certas lendas são, de fato, eternas. A força de suas canções e o carisma de seus integrantes mantêm a chama acesa para milhões de fãs.

Para quem acha que a era de ouro do rock ficou no passado, a realidade é que muitos de seus maiores arquitetos ainda estão na estrada, oferecendo espetáculos imperdíveis.

The Rolling Stones

Se existe uma banda que define a palavra longevidade, é The Rolling Stones. Com mais de 60 anos de carreira, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood continuam a desafiar o tempo com uma energia que parece inesgotável. Suas turnês mundiais são eventos grandiosos, que celebram um dos catálogos mais ricos e influentes da história da música.

Nos palcos, Jagger ainda comanda a multidão com seus movimentos icônicos, enquanto os riffs de Richards soam tão afiados quanto nos anos 60. Assistir aos Stones ao vivo é mais do que um show; é uma aula de história do rock and roll, com hinos como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Gimme Shelter” e “Start Me Up” executados com maestria.

O grupo também prova que não vive apenas de nostalgia. O lançamento do álbum “Hackney Diamonds” em 2023 foi aclamado pela crítica e mostrou que a capacidade criativa da banda permanece intacta. Suas apresentações atuais mesclam os novos sucessos com os clássicos atemporais, criando uma experiência completa para fãs de todas as idades.

The Who

Pioneiros da ópera rock e donos de uma das performances mais explosivas da história, o The Who segue na ativa com seus membros fundadores Roger Daltrey e Pete Townshend. A banda, que já foi sinônimo de caos e guitarras quebradas, hoje apresenta um espetáculo que combina a fúria do passado com a sofisticação musical do presente.

As turnês recentes do grupo, muitas vezes acompanhadas por orquestras completas, dão uma nova dimensão a clássicos como “Baba O’Riley” e “Pinball Wizard”. A voz potente de Daltrey e os movimentos característicos de Townshend com a guitarra continuam a ser o centro das atenções, lembrando a todos por que eles se tornaram ícones.

Deep Purple

Como um dos pilares da Santíssima Trindade do hard rock britânico, ao lado de Led Zeppelin e Black Sabbath, o Deep Purple mantém uma agenda de shows incansável pelo mundo. A banda, famosa por riffs de guitarra que se tornaram parte do DNA do rock, como o de “Smoke on the Water”, ainda entrega performances pesadas e cheias de virtuosismo.

Embora a formação tenha mudado ao longo dos anos, o núcleo sonoro do grupo permanece sólido, com a voz marcante de Ian Gillan e a presença de membros históricos. Os shows são uma celebração do hard rock em sua forma mais pura, com longos solos instrumentais e uma energia contagiante que cativa o público do início ao fim.

A banda continua a lançar álbuns de estúdio com regularidade, mostrando que sua paixão pela música não diminuiu.

Iron Maiden

O Iron Maiden transcendeu o status de banda de heavy metal para se tornar uma instituição cultural. Conhecidos por seus espetáculos teatrais, que incluem cenários elaborados e a presença icônica de seu mascote Eddie, o grupo oferece uma das experiências ao vivo mais imersivas e energéticas do mundo da música.

Liderados pelo vocalista Bruce Dickinson, cuja presença de palco é lendária, o sexteto britânico executa suas complexas composições com uma precisão e vigor impressionantes. As turnês da banda são eventos globais que arrastam uma legião de fãs fiéis, conhecidos por cantarem cada verso e cada solo de guitarra em uníssono.

U2

Poucas bandas conseguem encher estádios com a mesma facilidade que o U2. O grupo irlandês, liderado por Bono e The Edge, transformou o show de rock em um evento multimídia, combinando hinos que marcaram épocas com produções visuais de vanguarda. Suas turnês são conhecidas pela escala monumental e pelas mensagens de esperança e ativismo social.

De “With or Without You” a “Vertigo”, o repertório da banda é uma sucessão de sucessos globais, cantados em coro por dezenas de milhares de pessoas. As apresentações recentes, como a residência inovadora no Sphere em Las Vegas, demonstram a constante busca do U2 por novas formas de se conectar com o público e de usar a tecnologia para ampliar o impacto de sua música.

Roger Waters

Embora o Pink Floyd não se apresente mais como uma unidade, o legado da banda continua vivo através dos shows de seus membros. Roger Waters, a principal força criativa por trás de álbuns conceituais como “The Dark Side of the Moon” e “The Wall”, leva aos palcos espetáculos que são verdadeiras óperas rock audiovisuais.

Suas turnês são produções imersivas e altamente politizadas, que utilizam tecnologia de ponta para criar narrativas visuais impactantes. O som surround, os telões gigantes e os infláveis icônicos transportam o público para dentro do universo conceitual que ele criou para o Pink Floyd.