Atores que se transformaram para interpretar figuras polêmicas no cinema

A história dos irmãos Menendez, condenados pelo assassinato dos próprios pais em 1989, voltará às telas em uma nova produção que já desperta curiosidade. O interesse do público se concentra não apenas na trama, mas na escolha dos atores Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch, que enfrentarão o desafio de dar vida a figuras reais envolvidas em um dos crimes mais midiatizados dos Estados Unidos.

Essa expectativa em torno da caracterização dos atores não é um fenômeno novo em Hollywood. Pelo contrário, faz parte de uma longa tradição de transformações físicas radicais para interpretar personagens controversos. Atores e atrizes que se dispõem a mudar drasticamente a aparência para encarnar figuras polêmicas frequentemente encontram nesse processo um caminho para o reconhecimento crítico e grandes prêmios, mas também para um intenso escrutínio público.

O trabalho vai muito além de maquiagem e figurino. Envolve meses de preparação, dietas rigorosas para ganhar ou perder peso, estudo de trejeitos e um mergulho profundo na psicologia de indivíduos que, muitas vezes, cometeram atos indefensáveis.

A seguir, relembramos alguns dos casos mais marcantes de transformações no cinema.

Charlize Theron como Aileen Wuornos em “Monster: Desejo Assassino”

Uma das transformações mais icônicas da história do cinema foi a de Charlize Theron para viver a serial killer Aileen Wuornos. Para se afastar de sua imagem de glamour, a atriz sul-africana engordou cerca de 13 quilos e utilizou próteses dentárias que alteraram completamente seu rosto. A maquiagem foi aplicada para criar uma pele desgastada, manchada e envelhecida pelo tempo e pelo uso de drogas.

O objetivo era capturar a dureza e o desespero de uma mulher que viveu à margem da sociedade e cometeu uma série de assassinatos. A mudança física foi tão completa que muitos espectadores demoraram a reconhecer Theron na tela. A entrega ao papel foi recompensada com o Oscar de Melhor Atriz em 2004, consolidando a performance como um marco em sua carreira e um exemplo de dedicação artística.

Christian Bale como Dick Cheney em “Vice”

Christian Bale é conhecido como um dos maiores camaleões de Hollywood, famoso por alterar seu corpo de forma extrema para diferentes papéis. Para interpretar o ex-vice-presidente americano Dick Cheney, uma figura política poderosa e controversa, Bale mais uma vez se submeteu a uma mudança radical. Ele ganhou mais de 18 quilos, raspou a cabeça e descoloriu as sobrancelhas para se assemelhar ao político.

Além do ganho de peso, o ator passou por um extenso trabalho de caracterização com maquiagem e próteses para envelhecer ao longo do filme. A performance não se limitou à aparência; Bale capturou a postura, o tom de voz grave e a presença imponente de Cheney. A transformação rendeu-lhe uma indicação ao Oscar e reforçou sua reputação como um dos atores mais dedicados de sua geração.

Gary Oldman como Winston Churchill em “O Destino de uma Nação”

Interpretar um dos líderes mais famosos do século XX foi o desafio que rendeu a Gary Oldman seu primeiro Oscar. Para se transformar em Winston Churchill, o ator britânico passou por um processo que envolvia horas diárias na cadeira de maquiagem. Um traje especial com enchimentos foi criado para simular o físico robusto do primeiro-ministro britânico.

O rosto de Oldman foi coberto por próteses de silicone que recriaram as feições de Churchill, incluindo o queixo duplo e as bochechas proeminentes. O resultado foi uma semelhança impressionante que, combinada à atuação de Oldman, trouxe à vida a energia e a determinação do líder em um momento crítico da Segunda Guerra Mundial. A transformação foi tão convincente que se tornou o principal destaque do filme.

Jared Leto como Paolo Gucci em “Casa Gucci”

Em “Casa Gucci”, Jared Leto ficou irreconhecível no papel de Paolo Gucci, o excêntrico e ressentido primo de Maurizio Gucci. A transformação do ator exigiu um pesado trabalho de próteses de látex que cobriam seu rosto e pescoço, além de uma peruca para simular a calvície do personagem. O processo de aplicação da maquiagem e das próteses levava várias horas todos os dias de filmagem.

A figura de Paolo Gucci, retratada como um sonhador sem talento, é uma das mais controversas dentro da saga da família. A própria família Gucci criticou publicamente a caracterização, afirmando que a performance beirava a caricatura. Apesar da polêmica, a transformação de Leto foi amplamente comentada e gerou debates sobre os limites da caracterização no cinema.

Margot Robbie como Tonya Harding em “Eu, Tonya”

Para viver a controversa patinadora Tonya Harding, Margot Robbie passou por uma transformação que foi tanto física quanto atlética. A atriz treinou intensamente por meses para aprender a patinar no gelo e executar parte das coreografias. Embora dublês tenham sido usados para os saltos mais complexos, o esforço físico de Robbie foi essencial para dar autenticidade à performance.

No quesito aparência, foram utilizadas próteses sutis no rosto para alterar o formato de sua mandíbula e nariz, além de figurinos que recriavam o estilo marcante da patinadora nos anos 90. A atuação de Robbie humanizou uma figura frequentemente demonizada pela mídia, explorando as complexidades de sua história e do escândalo que encerrou sua carreira. A performance lhe garantiu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz.