Como lidar com a ansiedade gerada pelo excesso de notícias ruins

O fluxo constante de informações sobre conflitos, como o que ocorre em Gaza, e outras tragédias globais transformou o ato de se informar em um desafio para a saúde mental. A exposição contínua a conteúdos negativos pode desencadear ansiedade, estresse e uma sensação de desesperança, um fenômeno intensificado pela onipresença dos smartphones e redes sociais.

Lidar com esse bombardeio informativo não significa se alienar do mundo, mas aprender a consumir notícias de forma consciente e equilibrada. Adotar estratégias para filtrar o conteúdo e estabelecer limites é fundamental para se manter atualizado sem comprometer o bem-estar emocional. A chave está em desenvolver uma relação mais saudável com a informação, protegendo a mente do esgotamento.

Reconheça os sinais do esgotamento

O primeiro passo para gerenciar a ansiedade causada pelas notícias é identificar como ela se manifesta. Sentimentos de apreensão, irritabilidade, dificuldade para dormir ou uma tristeza persistente após ler ou assistir ao noticiário são sinais claros de que o consumo de informações está sendo excessivo.

Fisicamente, o corpo também reage. Dores de cabeça, tensão muscular e cansaço constante podem estar ligados ao estado de alerta provocado pelo excesso de estímulos negativos. Prestar atenção a esses sintomas ajuda a entender quando é hora de fazer uma pausa e se desconectar.

Estabeleça uma rotina para se informar

Em vez de verificar as notícias a todo momento, defina horários específicos para isso. Dedicar de 15 a 20 minutos pela manhã e novamente no fim da tarde, por exemplo, é suficiente para se manter atualizado sobre os principais acontecimentos. Essa prática evita a imersão contínua em um ciclo de negatividade.

Evite o consumo de notícias logo ao acordar ou antes de dormir. O conteúdo visto pela manhã pode ditar o humor para o resto do dia, enquanto as informações negativas à noite podem prejudicar a qualidade do sono. Desativar as notificações de aplicativos de notícias também é uma medida eficaz para retomar o controle sobre quando e como você se informa.

Seja seletivo com as fontes

A qualidade da informação é mais importante que a quantidade. Escolha duas ou três fontes de notícias confiáveis e com credibilidade para acompanhar os fatos. Priorize veículos que oferecem análises aprofundadas em vez daqueles que focam apenas em alertas de última hora.

As redes sociais, com seus algoritmos projetados para maximizar o engajamento, frequentemente amplificam o conteúdo mais chocante e polarizador. Por isso, usá-las como principal fonte de notícias pode aumentar a ansiedade. Busque consumir informação diretamente nos portais escolhidos, onde o contexto é mais completo.

Equilibre a balança informativa

Para cada notícia negativa consumida, busque ativamente por conteúdos que gerem sentimentos positivos. Isso não significa ignorar os problemas do mundo, mas garantir que sua mente também seja alimentada com informações construtivas, inspiradoras ou simplesmente leves.

Siga perfis ou sites dedicados a boas notícias, ciência, arte, cultura ou qualquer outro hobby que lhe traga alegria. Ler um livro, ouvir música, assistir a uma comédia ou conversar com amigos sobre assuntos agradáveis funciona como um antídoto necessário contra o pessimismo que o noticiário pode gerar.

Concentre-se no que você pode controlar

Muitas notícias sobre eventos globais geram um forte sentimento de impotência, o que alimenta a ansiedade. Uma estratégia eficaz para combater essa sensação é direcionar o foco e a energia para ações que estão ao seu alcance. Envolver-se em atividades na sua comunidade, por exemplo, traz um senso de propósito.

Pequenos gestos, como ajudar um vizinho, fazer trabalho voluntário, se doar para uma causa local ou simplesmente cuidar bem das suas próprias responsabilidades e relacionamentos, restauram a sensação de agência. Isso ajuda a contrabalançar a angústia de observar problemas complexos e distantes sobre os quais você tem pouca ou nenhuma influência direta.

Pratique a desconexão digital

Reservar momentos para se desconectar completamente do mundo digital é vital. Estabeleça períodos do dia ou mesmo um dia da semana para ficar longe das telas. Use esse tempo para praticar atividades ao ar livre, ler um livro físico, cozinhar ou simplesmente não fazer nada.

A atenção plena, ou mindfulness, também é uma ferramenta poderosa. Práticas simples, como focar na sua respiração por alguns minutos ou prestar total atenção a uma tarefa cotidiana, ajudam a acalmar a mente e a trazê-la para o momento presente, longe das preocupações e da sobrecarga informativa.

Por que notícias ruins causam tanta ansiedade? O cérebro humano tem uma tendência a dar mais atenção a informações negativas, um mecanismo de sobrevivência herdado de nossos ancestrais.

Quando somos expostos a um fluxo constante de notícias sobre ameaças, o corpo entra em estado de alerta, liberando hormônios de estresse que, em excesso, levam à ansiedade.

O que é “doomscrolling” e como evitar? “Doomscrolling” é o ato de consumir compulsivamente uma quantidade excessiva de notícias negativas online, rolando a tela do celular ou computador sem parar.

Para evitar, estabeleça limites de tempo para o uso de redes sociais e aplicativos de notícias. Desative notificações e escolha ativamente guardar o celular após se informar.

É errado querer se desligar das notícias? Não. Proteger a saúde mental não é um ato de alienação, mas de autocuidado. É possível ser um cidadão informado sem se submeter a um bombardeio de informações.

O ideal é encontrar um equilíbrio, consumindo notícias de forma consciente e limitada, permitindo-se pausas para preservar o bem-estar emocional.

Como posso me manter informado sem ficar sobrecarregado? Crie uma rotina de informação. Escolha um ou dois momentos específicos do dia para ler as notícias, por no máximo 20 minutos cada vez.

Selecione poucas fontes confiáveis e evite o feed infinito das redes. Equilibre o consumo de notícias com atividades prazerosas e que promovam relaxamento.