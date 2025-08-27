A receita de torta de frango de liquidificador que não tem erro; confira

A torta de frango de liquidificador é um clássico que une praticidade e sabor, perfeita para um almoço em família ou um lanche da tarde especial. Com uma massa fofinha que derrete na boca e um recheio cremoso, esta receita se destaca por ser incrivelmente fácil de preparar. Basta bater os ingredientes da massa e montar as camadas para ter um prato delicioso e reconfortante.

O segredo para o sucesso está no equilíbrio dos ingredientes e em alguns truques simples, como deixar o recheio bem temperado e úmido na medida certa. O resultado é uma torta dourada por fora e suculenta por dentro, que agrada a todos os paladares. Siga o passo a passo detalhado e prepare uma versão que não tem erro.

Ingredientes para a torta perfeita

Para facilitar o processo, separe os ingredientes em duas partes: uma para a massa e outra para o recheio. Ter tudo à mão antes de começar agiliza o preparo e garante que nada seja esquecido.

Para a massa:

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

3 ovos inteiros

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Para o recheio:

500g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola média picada

2 dentes de alho amassados

2 tomates sem sementes picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 lata de milho verde escorrido

1/2 xícara de chá de azeitonas picadas

Sal e pimenta do reino a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Azeite para refogar

Modo de preparo passo a passo

O preparo é dividido em duas etapas principais: o recheio, que precisa ser bem refogado para concentrar o sabor, e a massa, que é feita rapidamente no liquidificador. A montagem finaliza o processo antes de levar ao forno.

Prepare o recheio cremoso

Aqueça um fio de azeite em uma panela e doure a cebola e o alho. Em seguida, adicione o frango desfiado e refogue por alguns minutos. Acrescente os tomates picados e o molho de tomate. Cozinhe até os tomates começarem a desmanchar, criando uma base úmida para o recheio. Incorpore o milho e as azeitonas. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. O recheio deve ficar úmido, mas sem excesso de líquido. Desligue o fogo, adicione o cheiro-verde picado e misture bem. Reserve o recheio para que ele amorne antes de montar a torta.

Faça a massa e monte a torta

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma ou refratário médio, com cerca de 20×30 cm. No copo do liquidificador, coloque primeiro os ingredientes líquidos: o leite, o óleo e os ovos. Bata por um minuto para misturar bem. Com o liquidificador ainda ligado, adicione aos poucos a farinha de trigo, o queijo parmesão ralado e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Por último, acrescente o fermento em pó e use a função “pulsar” apenas para misturá-lo à massa, sem bater em excesso. Despeje metade da massa na forma preparada, espalhando para cobrir todo o fundo. Distribua o recheio de frango já morno sobre a massa de maneira uniforme. Cubra o recheio com o restante da massa, espalhando com cuidado para vedar toda a superfície. Se desejar, polvilhe mais queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno pré-aquecido e asse por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Faça o teste do palito para garantir que a massa está cozida.

Posso congelar a torta de frango de liquidificador?

Sim, a torta pode ser congelada. Você pode congelá-la já assada e fria, inteira ou em pedaços.

Para isso, embale bem em plástico filme e depois em papel alumínio para evitar a formação de cristais de gelo.

Quais outros recheios posso usar nesta receita?

A massa neutra desta torta é versátil e combina com diversos recheios. Algumas alternativas são carne moída refogada ou atum com legumes.

Outras opções incluem palmito cremoso com requeijão ou uma mistura de brócolis com queijo branco.

Por que a massa da minha torta ficou crua por dentro?

Isso pode acontecer por alguns motivos. Um dos mais comuns é o forno não estar pré-aquecido na temperatura correta.

Outra causa é um recheio muito úmido ou quente, que interfere no cozimento da massa. Certifique-se de que o recheio esteja morno e sem excesso de caldo.

Como garantir que o recheio não afunde na massa?

Para evitar que o recheio afunde, certifique-se de que ele não está muito pesado ou líquido. Deixe-o esfriar um pouco antes de montar a torta.

Espalhar o recheio de forma uniforme e cuidadosa sobre a primeira camada de massa também ajuda a distribuí-lo melhor.

É preciso cozinhar o frango antes de fazer o recheio?

Sim, o frango deve estar previamente cozido e desfiado. Uma dica é cozinhar o peito de frango na panela de pressão com temperos.

Isso garante que a carne fique macia e saborosa, pronta para ser incorporada ao refogado do recheio.

Qual o melhor tipo de forma para assar a torta?

As formas de vidro ou metal são as mais indicadas. As de vidro distribuem o calor de maneira uniforme, deixando a torta dourada por igual.

As de metal tendem a assar um pouco mais rápido. O importante é escolher um tamanho que acomode a massa e o recheio sem transbordar.