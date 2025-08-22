A jornada do sucesso: 6 chefs que viraram estrelas da televisão

Paola Carosella voltou aos holofotes com força total. Seja pelo retorno como jurada especial no “MasterChef Brasil”, por entrevistas que viralizaram nas redes sociais ou pela expectativa em torno de seu programa na TV, a chef argentina reafirmou seu status de celebridade. O sucesso dela, no entanto, não é um caso isolado e reflete um fenômeno que transformou cozinhas em palcos e chefs em estrelas.

Nas últimas décadas, a televisão brasileira abriu as portas para que talentos da gastronomia se tornassem figuras conhecidas em todo o país. Com personalidades distintas, sotaques marcantes e, claro, muito talento culinário, esses profissionais conquistaram o público e provaram que a boa comida vai muito além do prato.

Paola Carosella

Nascida na Argentina, Paola Carosella chegou ao Brasil para comandar a cozinha de restaurantes renomados, mas foi na televisão que se tornou um nome familiar. Durante seis anos como jurada do “MasterChef Brasil”, ela ficou conhecida pelo rigor técnico, pela exigência com os participantes e por uma sinceridade que, por vezes, beirava a acidez, mas sempre com o objetivo de extrair o melhor de cada um.

Após sua saída do reality, Paola investiu em projetos próprios, como um canal de sucesso no YouTube e novos programas de TV. Sua capacidade de comunicar e sua postura firme em temas que vão além da gastronomia, como feminismo e política, ajudaram a construir uma imagem de mulher forte e inspiradora, consolidando sua carreira como uma das principais comunicadoras do país.

Érick Jacquin

O sotaque francês inconfundível e o bordão “tômpero” são as marcas registradas de Érick Jacquin. O chef se tornou uma das figuras mais queridas da televisão brasileira por seu jeito carismático e divertido como jurado do “MasterChef”. Sua espontaneidade e suas reações, que vão da mais pura alegria à mais profunda indignação, renderam incontáveis memes e o carinho do público.

Além do reality de competição, Jacquin estrelou a versão brasileira de “Pesadelo na Cozinha”, programa no qual viaja pelo país para salvar restaurantes à beira da falência. Na atração, ele mostra um lado mais duro e direto, mas sempre com o propósito de ajudar outros empreendedores.

Henrique Fogaça

Com uma imagem de roqueiro, tatuagens e uma atitude direta, Henrique Fogaça completou o trio original de jurados do “MasterChef” com uma personalidade única. Sua cozinha é marcada pela intensidade e pelo uso de ingredientes brasileiros, e essa mesma energia é levada para a tela. Ele é conhecido por não ter papas na língua e por avaliar os pratos de forma objetiva e, muitas vezes, implacável.

Fora das câmeras, Fogaça comanda restaurantes de sucesso e se envolve em projetos sociais. Sua trajetória na TV mostrou ao público que a alta gastronomia não precisa de formalidades excessivas e pode, sim, ter uma pegada urbana e contemporânea, conectando-se com uma audiência mais jovem e descolada.

Alex Atala

Antes mesmo do boom dos realities de culinária, Alex Atala já era uma estrela. Seu trabalho à frente do restaurante D.O.M., em São Paulo, que figura constantemente entre os melhores do mundo, o colocou no mapa da gastronomia global. Atala foi um pioneiro na valorização de ingredientes da Amazônia e de outros biomas brasileiros, como formiga saúva e tucupi.

Sua fama foi amplificada por participações em documentários e programas de TV, incluindo um episódio aclamado da série “Chef’s Table”, da Netflix. Com um discurso potente sobre sustentabilidade e a riqueza da biodiversidade brasileira, Atala transcendeu o papel de chef para se tornar um embaixador da cultura e dos sabores do Brasil no mundo.

Claude Troisgros

Filho de uma das mais importantes famílias de chefs da França, Claude Troisgros chegou ao Brasil nos anos 1980 e se apaixonou pelo país. Foi na televisão, mais especificamente no canal GNT, que ele se tornou uma figura cativante. Com seu sotaque carregado e um jeito bem-humorado, comanda há anos o programa “Que Marravilha!”, ensinando receitas que misturam a sofisticação da técnica francesa com a leveza dos ingredientes tropicais.

O sucesso de Troisgros está em sua habilidade de descomplicar a cozinha, tornando-a acessível e divertida. Ele criou um estilo próprio de comunicação que cativou gerações de espectadores, provando que a culinária pode ser uma fonte de alegria e celebração, com um toque de charme francês e alma brasileira.

Rita Lobo

Rita Lobo não é uma chef de restaurante, mas sim uma das maiores influenciadoras da culinária caseira no Brasil. Sua missão é clara: ensinar as pessoas a cozinhar comida de verdade. Com o programa “Cozinha Prática”, no GNT, e sua plataforma digital Panelinha, ela se tornou uma referência para quem quer aprender a se alimentar melhor no dia a dia.

O diferencial de Rita é sua abordagem didática e sem rodeios. Ela explica o porquê de cada processo, desmistifica técnicas e incentiva a autonomia na cozinha. Sua luta contra os alimentos ultraprocessados e a favor de uma rotina alimentar mais saudável a transformou em uma voz respeitada e essencial na educação alimentar do país.