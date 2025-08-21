A história curiosa por trás dos nomes dos maiores bancos do Brasil

O nome Bradesco esteve em alta nos últimos dias, mas não por um bom motivo. Falhas nos canais digitais do banco dificultaram a vida de milhões de correntistas, gerando uma onda de reclamações. Situações como essa nos lembram o quanto marcas como Bradesco, Itaú e Santander fazem parte do nosso cotidiano, estampadas em aplicativos, cartões e agências por todo o país.

Mas você já parou para pensar de onde vêm esses nomes? Eles não foram escolhidos ao acaso. Por trás de cada um, há uma história que revela a origem, a missão ou a estratégia de algumas das maiores instituições financeiras do Brasil. Conhecer esses significados é como descobrir uma camada oculta em algo que vemos todos os dias.



O que significa Bradesco?

Diferente do que muitos imaginam, Bradesco não é um sobrenome ou uma palavra inventada. O nome é, na verdade, um acrônimo de sua razão social original: Branco Descontos Comercial. A instituição foi fundada em 1943, na cidade de Marília, interior de São Paulo, por Amador Aguiar.

A escolha do nome refletia a estratégia inicial do banco, que era focar em pequenos comerciantes, funcionários públicos e pessoas de baixa renda, um público que os bancos tradicionais da época geralmente ignoravam. A ideia de “descontos” estava ligada à principal operação de crédito para comerciantes, que era o desconto de duplicatas.

Com o tempo, o nome se consolidou e virou sinônimo de um dos maiores conglomerados financeiros da América Latina. A origem simples, porém, revela um banco que nasceu com a ambição de ser mais acessível e popular que seus concorrentes.

A pedra preta do Itaú

A origem do nome Itaú tem raízes mais profundas na história do Brasil. A palavra vem da língua tupi-guarani e é a junção de dois termos: ita, que significa “pedra”, e úna, que significa “preta”. Portanto, Itaú significa literalmente “pedra preta”.

O nome foi adotado em 1945 pelo Banco Central de Crédito S.A., fundado por Alfredo Egydio de Souza Aranha. A inspiração teria vindo de Itaú de Minas, cidade mineira onde a família do fundador tinha negócios. A escolha de um nome indígena era uma forma de criar uma identidade nacional forte para a nova instituição.

Décadas depois, em 2008, o banco se fundiu com o Unibanco, formando o Itaú Unibanco. O nome do segundo, por sua vez, também era uma contração de sua razão social: União de Bancos Brasileiros. A fusão uniu as famílias Setubal e Villela, do Itaú, com a Moreira Salles, do Unibanco, criando o gigante que conhecemos hoje.

A origem espanhola do Santander

A história do Santander começa bem longe do Brasil. O banco foi fundado em 1857 na província da Cantábria, na Espanha. Seu nome é uma homenagem direta à cidade onde nasceu: Santander, um importante porto marítimo no norte do país.

A instituição chegou ao Brasil em 1982, mas sua expansão massiva ocorreu apenas nos anos 2000. O grande salto foi a aquisição do Banespa, o antigo banco do estado de São Paulo, em um leilão de privatização muito disputado. Posteriormente, o Santander também adquiriu o Banco Real, consolidando sua posição entre os maiores do país.

O banco mais antigo do país

O nome do Banco do Brasil é o mais autoexplicativo de todos, mas sua história é a mais antiga. Ele foi fundado em 1808 pelo então príncipe regente Dom João VI, logo após a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. É, portanto, o primeiro banco a operar em território nacional.

Sua criação tinha um objetivo claro: financiar as atividades do império e ajudar a desenvolver a economia da colônia, que passava por uma grande transformação. Embora tenha passado por diferentes fases, incluindo uma falência e uma refundação, o Banco do Brasil se mantém como um pilar do sistema financeiro nacional, atuando hoje como uma sociedade de economia mista, com o governo como seu principal acionista.

A história por trás da Caixa

A Caixa Econômica Federal também tem uma origem imperial. Foi criada em 1861 pelo imperador Dom Pedro II, com a missão de incentivar a poupança popular e conceder empréstimos sob garantia de penhor. O nome “Caixa Econômica” reflete exatamente essa vocação inicial de ser um lugar seguro para o dinheiro das classes trabalhadoras.

Essa função social se expandiu ao longo dos séculos. Hoje, a Caixa é o principal agente de políticas públicas do governo federal, responsável por operar programas como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social (PIS) e benefícios sociais como o Bolsa Família.

A nova geração e o Nubank

Em um mercado dominado por nomes tradicionais, o Nubank surgiu com uma proposta e um nome que quebravam padrões. O nome da fintech, fundada em 2013, é uma combinação de duas palavras em inglês: Nu, que remete a “nu” em português e “new” (novo) em inglês, e bank (banco).

A escolha reflete a filosofia da empresa: ser transparente, sem burocracias, taxas abusivas ou a complexidade dos bancos tradicionais. A ideia do “nu” é de despir o sistema financeiro de suas camadas de dificuldade, oferecendo uma experiência mais simples e humana, controlada diretamente pelo celular.