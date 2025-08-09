9 países incríveis para visitar apenas com o seu documento de identidade

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Graças a acordos firmados no Mercosul, é possível explorar desertos, montanhas, praias e cidades vibrantes em nove países da América do Sul usando apenas a carteira de identidade (RG).

A regra é simples: o documento precisa ter menos de 10 anos de emissão, estar em bom estado de conservação e com uma foto que permita a identificação clara do portador. CNH, carteiras de trabalho ou de conselhos profissionais não são aceitas.

Com o documento certo em mãos, o próximo passo é escolher o destino. Cada país oferece uma experiência única, combinando cultura, aventura e gastronomia. Veja a seguir uma lista com nove destinos surpreendentes que esperam por você.

1. Argentina

A vizinha mais famosa do Brasil é um convite para uma imersão cultural. Em Buenos Aires, a capital, é possível assistir a um show de tango autêntico no bairro de San Telmo, provar as carnes famosas em Puerto Madero ou se encantar com a arquitetura do Caminito, no bairro de La Boca.

Para quem busca natureza, o país se desdobra em paisagens completamente diferentes.

Ao sul, a Patagônia oferece geleiras imponentes, como o Perito Moreno, e trilhas desafiadoras em El Chaltén. No inverno, Bariloche se transforma em um dos principais destinos de neve da América do Sul.

2. Uruguai

Pequeno em território, mas gigante em charme, o Uruguai é o destino ideal para uma viagem tranquila.

Montevidéu, a capital, tem uma orla (a Rambla) perfeita para caminhadas ao pôr do sol e um centro histórico que preserva a memória de sua fundação.

A culinária local, com destaque para o churrasco e o doce de leite, é uma atração à parte.

A poucos quilômetros de distância, Colônia do Sacramento transporta os visitantes para o período colonial português, com suas ruas de pedra e casarões antigos.

Já no verão, Punta del Este se torna o ponto de encontro de quem busca praias badaladas, festas e hotéis de luxo.

3. Paraguai

Muitas vezes lembrado apenas pelas compras em Ciudad del Este, o Paraguai guarda tesouros históricos e naturais.

A capital, Assunção, oferece um centro histórico preservado, com edifícios como o Panteão Nacional dos Heróis e o Palácio de los López, que contam a trajetória do país.

Para uma experiência diferente, as ruínas jesuíticas de Jesús de Tavarangue e Santísima Trinidad de Paraná, declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO, são uma viagem ao passado missionário da região.

No sul, a cidade de Encarnación surpreende com suas praias de água doce ao longo do rio Paraná.

4. Chile

O Chile é um país de extremos geográficos que fascinam qualquer viajante.

Ao norte, o Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, revela paisagens que parecem de outro planeta, com gêiseres, lagoas coloridas e um céu noturno perfeito para a observação de estrelas.

Na região central, a capital Santiago está cercada pela Cordilheira dos Andes, que no inverno se cobre de neve e atrai esquiadores para estações como o Valle Nevado.

Ao sul, o Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia chilena, é um dos destinos mais procurados do mundo para trekking e contato com a natureza selvagem.

5. Bolívia

A Bolívia é um destino para aventureiros que buscam experiências autênticas.

O Salar de Uyuni, maior deserto de sal do mundo, cria um cenário surreal, especialmente durante o período chuvoso, quando se transforma em um espelho gigante que reflete o céu.

A travessia de três dias pela região é uma jornada inesquecível.

La Paz, a capital administrativa mais alta do mundo, impressiona com seus teleféricos que servem de transporte público e oferecem vistas panorâmicas da cidade.

Próximo dali, o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, guarda ilhas com comunidades que mantêm vivas as tradições ancestrais.

6. Peru

Berço do Império Inca, o Peru é sinônimo de história e gastronomia de ponta. A cidade de Cusco serve como base para explorar o Vale Sagrado e, claro, a cidadela de Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo moderno.

A energia do lugar e a engenhosidade de suas construções são marcantes.

A capital, Lima, consolidou-se como um dos principais polos gastronômicos do planeta, com restaurantes que reinventam ingredientes locais.

A cidade também oferece um belo centro histórico e bairros modernos como Miraflores, com sua vista para o Oceano Pacífico.

7. Colômbia

Com uma cultura vibrante e um povo acolhedor, a Colômbia superou seu passado conturbado e hoje é um dos destinos mais fascinantes do continente.

Cartagena das Índias, na costa do Caribe, encanta com suas muralhas históricas, casas coloridas e um clima que convida a longas caminhadas sem pressa.

Em Medellín, a “cidade da eterna primavera”, a transformação social é visível em seu sistema de transporte público inovador e nos parques espalhados pela cidade.

Já a capital, Bogotá, oferece uma rica vida cultural, com destaque para o Museu do Ouro e o Museu Botero.

8. Equador

Cortado pela linha do Equador, o país oferece uma diversidade impressionante. A capital, Quito, tem um dos centros históricos mais bem preservados da América Latina, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.

A cidade está cercada por vulcões, sendo possível subir de teleférico até as encostas do Pichincha.

Para os amantes de aventura, a cidade de Baños é a porta de entrada para a Amazônia equatoriana e oferece atividades como rafting, rapel em cachoeiras e trilhas.

Embora as Ilhas Galápagos exijam um voo e um controle de passaporte, a parte continental do país já vale a viagem.

9. Venezuela

A Venezuela é um país de belezas naturais, abrigando a maior cachoeira do mundo, o Salto Ángel, e o arquipélago caribenho de Los Roques. O acordo que permite a entrada de brasileiros com RG continua válido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contudo, é fundamental consultar as recomendações do Ministério das Relações Exteriores do Brasil antes de planejar qualquer viagem.