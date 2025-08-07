Estado de Minas
Brasil

7 novelas inesquecíveis de Walcyr Carrasco que marcaram época na TV

O autor de ‘Êta Mundo Bom!’ é mestre em criar sucessos; relembre tramas como ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘Chocolate com Pimenta’ que pararam o Brasil.

Gabriel Lélis
Gabriel Lélis
Gabriel Lélis
Gabriel Lélis
Repórter
Jornalista do Trends
27/08/2025, 14:35

Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco é um nome que dispensa apresentações na teledramaturgia brasileira. Com uma habilidade única de criar histórias que dialogam com o grande público, o autor coleciona sucessos que marcaram gerações e registraram números impressionantes de audiência. Suas tramas, muitas vezes ambientadas em épocas passadas, combinam romance, comédia e drama na medida certa, conquistando o coração dos telespectadores.

O recente interesse pela novela “Êta Mundo Bom!”, atualmente em reprise, comprova a força de suas criações. A busca por detalhes da história mostra como suas obras permanecem vivas na memória afetiva do país. De comédias românticas a dramas intensos, Carrasco construiu um legado de novelas que pararam o Brasil. Relembre sete tramas inesquecíveis que consolidaram o autor como um mestre das novelas.

O Cravo e a Rosa

Exibida originalmente em 2000, “O Cravo e a Rosa” é um clássico atemporal. A trama, inspirada na peça “A Megera Domada” de William Shakespeare, narra o romance conturbado entre a feminista Catarina e o fazendeiro Petruchio. O jogo de gato e rato do casal principal, recheado de diálogos afiados e situações cômicas, foi o grande motor da história.

A novela se destacou pelo tom leve e pelo elenco em perfeita sintonia. A ambientação nos anos 1920 e os núcleos paralelos, como o da interesseira Dinorá e seu marido Cornélio, garantiram momentos hilários. O sucesso foi tanto que a novela já foi reprisada diversas vezes, sempre com boa aceitação do público, provando que a briga entre o “cravo” e a “rosa” nunca sai de moda.

Chocolate com Pimenta

Em 2003, Walcyr Carrasco emplacou outro fenômeno de audiência no horário das seis. “Chocolate com Pimenta” contava a história de Ana Francisca, uma jovem humilde que é humilhada pela elite da pequena cidade de Ventura. Anos depois, ela retorna rica e poderosa, pronta para se vingar de todos que a fizeram sofrer.

A trama principal de vingança era equilibrada por muito romance e comédia pastelão, com direito a guerras de bolo e torta na cara. A fábrica de chocolates que movimentava a economia local serviu de pano de fundo para encontros e desencontros amorosos. A jornada de superação da protagonista, somada a um elenco carismático, transformou a novela em um dos maiores sucessos da década.

Alma Gêmea

Com “Alma Gêmea”, de 2005, Carrasco levou o público às lágrimas ao abordar temas como reencarnação e amor eterno. A novela contava a história do botânico Rafael, que perde sua esposa Luna em um assalto. Ao mesmo tempo, nasce Serena, uma jovem indígena que cresce com uma forte conexão com o mundo das rosas, a paixão de Rafael.

Duas décadas depois, os caminhos de Rafael e Serena se cruzam, e ele vê na jovem a reencarnação de seu grande amor. A trama espírita, com toques de realismo mágico, registrou uma das maiores audiências da história para o horário. A química do casal principal e as vilanias memoráveis de Cristina prenderam a atenção do Brasil do início ao fim.

Caras & Bocas

Em 2009, “Caras & Bocas” trouxe uma trama leve e divertida para o horário das sete, protagonizada por um chimpanzé pintor chamado Xico. O macaco era o elo de ligação entre o casal Dafne e Gabriel, que vivia em pé de guerra. A busca por um quadro valioso e os segredos de família movimentaram a história.

A novela se destacou pelo humor ágil e pelas situações inusitadas, que iam desde o talento artístico do chimpanzé até as armações da vilã Judith. O sucesso foi imediato, agradando tanto o público infantil quanto o adulto. “Caras & Bocas” provou a versatilidade de Walcyr Carrasco, capaz de criar uma comédia romântica moderna e cativante.

Êta Mundo Bom!

Considerada por muitos uma das melhores obras do autor, “Êta Mundo Bom!” foi ao ar em 2016 e se tornou um verdadeiro fenômeno. A trama era uma ode ao otimismo, inspirada no conto “Cândido ou o Otimismo”, do filósofo Voltaire. A história acompanhava Candinho, um caipira que foi separado da mãe ao nascer e parte para a cidade grande em busca dela.

Com seu inseparável burro Policarpo, Candinho enfrentava as dificuldades com a filosofia de que “tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar”. O tom fabulesco, os personagens cativantes e as reviravoltas na trama garantiram recordes de audiência e uma enorme repercussão. A novela resgatou a simplicidade e a pureza das histórias clássicas de superação.

A Dona do Pedaço

Em 2019, Walcyr Carrasco parou o Brasil no horário nobre com “A Dona do Pedaço”. A novela narrava a saga de Maria da Paz, uma boleira de mão cheia que constrói um império no ramo da confeitaria. A trama central girava em torno de sua relação conturbada com a filha, a influenciadora digital Josiane, que sentia vergonha da origem humilde da mãe.

A jornada da heroína, que perde tudo para a própria filha e precisa se reerguer do zero, gerou forte identificação com o público. A novela foi um prato cheio de reviravoltas, com direito a rivalidades familiares, crimes e romances inesperados. O bordão “Não sou de briga, mas não fujo dela” de Maria da Paz caiu na boca do povo e marcou a teledramaturgia.

Verdades Secretas

Fugindo do tom leve de suas obras mais famosas, Walcyr Carrasco surpreendeu a todos com “Verdades Secretas” em 2015. Exibida na faixa das onze, a novela mergulhou no lado sombrio do mundo da moda, abordando temas como o “book rosa”, obsessão e o uso de substâncias ilícitas. A trama acompanhava a jovem Arlete, que se muda para São Paulo sonhando em ser modelo e acaba se envolvendo em um universo perigoso.

Com uma estética cinematográfica e uma narrativa densa, a novela foi aclamada pela crítica e pelo público. A ousadia da abordagem e a complexidade dos personagens renderam à produção o prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela. “Verdades Secretas” mostrou uma nova faceta de Carrasco como autor, provando sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros com maestria.

