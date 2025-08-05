5 ideias de decoração de casas de milionários para se inspirar

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O luxo e a sofisticação das casas de milionários inspiram o universo da decoração e do design. Com projetos que ditam tendências e redefinem o conceito de conforto, as residências de alto padrão se tornaram uma fonte de ideias para quem busca otimizar o lar.

A boa notícia é que a tecnologia e a criatividade permitem que elementos antes exclusivos de mansões sejam adaptados a diferentes realidades, com um toque de requinte.

Conheça cinco ideias de decoração que podem servir de inspiração.

1. Cinema particular

Um dos ambientes mais desejados em residências de alto padrão é a sala de cinema privativa.

Esses espaços são projetados para uma imersão completa, com poltronas reclináveis e automatizadas, tratamento acústico profissional nas paredes e no teto, e sistemas de som e vídeo de última geração.

A iluminação é controlada para criar a atmosfera perfeita, muitas vezes com luzes de piso que guiam o caminho no escuro.

Trazer essa experiência para casa não exige uma reforma complexa. A essência está em focar na qualidade audiovisual e no conforto.

Um projetor de boa resolução, uma tela de projeção retrátil e um sistema de som soundbar com subwoofer já transformam uma sala de estar comum.

O toque final fica por conta de cortinas do tipo blackout, que garantem o escurinho necessário, e de um sofá confortável com almofadas e mantas.

2. Piscina com borda infinita

A piscina de borda infinita é um ícone visual do luxo. Seu design cria uma ilusão de ótica onde a água parece se fundir com o horizonte, seja ele o mar, um lago ou o céu.

O efeito é alcançado por meio de uma parede externa ligeiramente mais baixa, que permite que a água transborde para uma calha de coleta, sendo bombeada de volta para a piscina. O resultado é uma vista deslumbrante e uma sensação de amplitude.

A inspiração aqui está no conceito de integração com a paisagem. Em vez de uma piscina, o foco pode ser em criar uma transição suave entre o ambiente interno e o externo.

Grandes portas de vidro que se abrem completamente para uma varanda ou jardim já criam essa conexão.

3. Cozinha gourmet integrada

Nas casas de luxo, a cozinha deixou de ser um espaço funcional e isolado para se tornar o coração social da residência.

As cozinhas gourmet são amplas, com ilhas centrais que abrigam cooktops, pias secundárias e bancadas para refeições rápidas.

Os eletrodomésticos são de ponta, muitas vezes embutidos em marcenaria planejada, e os acabamentos usam materiais nobres como mármore, quartzo e madeira maciça, por exemplo.

Adaptar essa ideia é focar na integração e na funcionalidade. Derrubar uma parede para unir cozinha e sala de jantar ou de estar já cria um ambiente mais social e moderno.

Além disso, o investimento pode ser direcionado para um item de destaque, como uma coifa de design ou uma torneira moderna, que eleva o visual do ambiente sem exigir um orçamento milionário.

4. Automação residencial completa

A tecnologia é um pilar nas residências de alto padrão. Sistemas de automação completos permitem controlar iluminação, temperatura, cortinas, sistemas de segurança e equipamentos de áudio e vídeo com um único toque em um tablet ou por comando de voz.

A chamada “casa inteligente” oferece um nível de conveniência e personalização que otimiza a rotina dos moradores e cria cenários pré-programados para diferentes momentos do dia.

A boa notícia é que a automação está cada vez mais acessível. É possível começar aos poucos, com dispositivos inteligentes que não exigem quebra-quebra.

Lâmpadas smart, que permitem mudar a cor e a intensidade da luz pelo celular, são um ótimo primeiro passo.

Assistentes virtuais, como Alexa ou Google Assistente, podem centralizar o controle de diversos aparelhos, desde a TV até o ar-condicionado, trazendo um pedaço desse futuro para o dia a dia.

5. Closet funcional

Longe de ser apenas um armário grande, o closet em uma casa de luxo é um cômodo de vestir.

Projetado sob medida, conta com iluminação de LED embutida para valorizar as peças, ilhas centrais com gavetas para joias e acessórios e nichos específicos para cada tipo de item, de sapatos a bolsas.

Pensa-se o espaço não apenas para organizar, mas para criar uma experiência similar à de uma boutique exclusiva.

Utilizar organizadores internos, como caixas, divisórias de gavetas e cabides padronizados, otimiza o espaço e cria uma unidade visual. O segredo é transformar a tarefa de se vestir em um ritual mais prático e agradável, independentemente do tamanho do armário.