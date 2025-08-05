Estado de Minas
Gastronomia

5 combinações de alimentos que parecem estranhas, mas são deliciosas

Queijo com goiabada é um clássico, mas e abacate com café? Descubra misturas inusitadas que vão surpreender seu paladar

Vinícius Silva
Vinícius Silva
Vinícius Silva
Vinícius Silva
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/08/2025 - atualizado em 21/08/2025

A gastronomia é um campo fértil para a criatividade, no qual regras são feitas para serem quebradas. Se a mistura de queijo com goiabada já parece uma combinação perfeita, saiba que o universo de sabores vai muito além.

Algumas duplas improváveis, que à primeira vista causam estranheza, revelam-se surpreendentemente deliciosas ao paladar.

Inspiradas por chefs ousados, tradições culturais distantes ou simplesmente pela curiosidade que viraliza nas redes sociais, essas combinações desafiam o senso comum..

Elas exploram o contraste entre doce e salgado, quente e frio, crocante e cremoso, criando experiências sensoriais únicas.

Abacate com café: a cremosidade que surpreende

Esqueça o abacate apenas na guacamole ou na vitamina. A combinação com café tem ganhado cada vez mais adeptos e faz todo o sentido.

A gordura saudável e a textura aveludada do abacate suavizam a acidez e o amargor do café, resultando em uma bebida ou prato com cremosidade incomparável e sabor complexo.

A neutralidade do abacate funciona como uma tela em branco, absorvendo e realçando as notas do café. Em um smoothie, por exemplo, a fruta substitui o leite, criando uma base encorpada e nutritiva.

@aldamendesoficial já comeram abacate com café? Não é desejo de grávida kkkk #comidaexotica ♬ som original – Alda

Uma fatia de pão tostado com abacate amassado pode ser finalizada com uma pitada de pó de café, o que adiciona uma camada extra de aroma e um toque amargo que equilibra o conjunto.

Para os mais ousados, uma pequena colher de abacate amassado pode ser adicionada diretamente a uma xícara de expresso quente.

A fruta derrete levemente, incorporando-se à bebida e transformando sua textura de maneira sutil, mas marcante. É uma forma de reinventar o café da manhã ou o lanche da tarde.

Pipoca com molho picante: o snack que vicia

A pipoca amanteigada com sal é um clássico do cinema, mas adicionar um elemento picante eleva a experiência a outro patamar.

O calor da pimenta quebra a monotonia da gordura e do sal, criando um ciclo viciante de sabores que faz com que você não consiga parar de comer.

A ardência desperta as papilas gustativas e torna cada mordida mais interessante.

O milho estourado, com seu sabor suave, é a base perfeita para absorver os mais variados tipos de molhos.

Desde um simples tabasco até um molho mais elaborado, como o sriracha, que combina pimenta, alho e um toque adocicado.

O segredo é dosar a quantidade para não encharcar a pipoca e deixá-la murcha. O ideal é regar o molho aos poucos sobre a pipoca ainda quente, misturando bem para que todas fiquem levemente cobertas.

Manga com pimenta e sal: o sabor das ruas

Presente em diversas culturas de rua na América Latina e na Ásia, a combinação de manga com pimenta e sal é uma explosão de sabores.

A doçura intensa e tropical da fruta é realçada pelo sal e ganha um contraponto vibrante com a ardência da pimenta.

É uma mistura que ativa todas as áreas do paladar simultaneamente.

O truque para o equilíbrio perfeito é usar uma manga que não esteja excessivamente madura. A variedade palmer, por exemplo, quando ainda firme, oferece a doçura necessária sem desmanchar.

O sal serve para intensificar o açúcar natural da fruta, enquanto a pimenta em pó ou em flocos adiciona um calor que persiste na boca.

Muitas vezes, a mistura é finalizada com um toque de suco de limão, que traz a acidez necessária para amarrar todos os sabores.

Cortada em tiras ou cubos, a manga temperada se torna um lanche refrescante e estimulante, ideal para dias quentes. É a prova de que ingredientes simples podem criar algo memorável.

Batata frita com sorvete: o clássico moderno

Mergulhar batatas fritas quentes e salgadas em um copo de sorvete cremoso e gelado é um prazer que muitos descobriram quase por acidente.

Essa combinação se tornou um fenômeno, especialmente entre o público mais jovem, por explorar um dos contrastes mais satisfatórios da culinária: o quente com o frio, e o doce com o salgado.

A ciência por trás desse sucesso é simples. O sal da batata frita realça a doçura do sorvete, tornando seu sabor mais pronunciado.

Ao mesmo tempo, a temperatura oposta cria um choque térmico agradável na boca. A textura crocante das batatas contrasta com a maciez do sorvete, completando a experiência.

O sorvete de baunilha é a escolha mais comum por sua neutralidade, que permite que o sal da batata brilhe. No entanto, sorvetes de chocolate ou caramelo também funcionam muito bem.

Azeite e sorvete: a sofisticação inesperada

Regar sorvete com azeite de oliva pode parecer uma heresia para alguns, mas essa é uma combinação surpreendentemente sofisticada e comum em regiões mediterrâneas.

@xoia Sorvete com azeite e sal?! 😨 Já comeu? Tem coragem? #sorvete #azeite #receitadiferente ♬ La foule – Remastered – Édith Piaf

O segredo está na qualidade dos ingredientes. Um sorvete de baunilha de boa procedência e um azeite de oliva extravirgem, com notas frutadas e levemente picantes, são essenciais.

O azeite adiciona uma complexidade de sabor que vai além do doce. Suas notas herbáceas e o leve amargor cortam a riqueza do sorvete, limpando o paladar.

Além disso, a gordura do azeite confere uma textura ainda mais sedosa e aveludada à sobremesa, tornando cada colherada uma experiência luxuosa.

Para finalizar, uma pitada de flor de sal por cima é o toque que eleva a sobremesa.

