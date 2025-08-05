5 casais famosos que, como Millie Bobby Brown, formaram família cedo

A notícia de que a atriz Millie Bobby Brown, aos 21 anos, e seu marido, Jake Bongiovi, de 23, iniciaram a própria família, movimentou a internet. A decisão do jovem casal de adotar o primeiro filho reacende a conversa sobre maternidade e paternidade precoces no universo das celebridades, um tema que atravessa gerações e sempre gera curiosidade.

Embora a escolha possa parecer incomum para muitos, o caminho de construir uma família antes dos 25 anos não é uma novidade em Hollywood. Diversas outras figuras públicas, de diferentes gerações, também abraçaram essa jornada ainda jovens, mostrando que não existe uma fórmula única para o sucesso pessoal e familiar. Cada história, com seus desafios e conquistas, revela as particularidades de crescer sob os holofotes.

Kylie Jenner e Travis Scott

Uma das histórias mais emblemáticas da última década é a de Kylie Jenner. A socialite e influenciadora tinha apenas 20 anos quando deu à luz sua primeira filha, Stormi Webster, em 2018. A gestação foi mantida em segredo absoluto, uma decisão surpreendente para alguém cuja vida era, até então, um livro aberto para milhões de seguidores nas redes sociais e no reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Na época, a notícia chocou o público, mas também solidificou a imagem de Kylie como uma figura poderosa e independente. A chegada de Stormi não diminuiu seu ritmo de trabalho.

Pelo contrário, a maternidade se tornou parte central de sua marca bilionária. Anos depois, em 2022, o casal deu as boas-vindas ao segundo filho, Aire. A relação com o rapper Travis Scott teve altos e baixos, mas ambos mantêm uma parceria focada na criação dos filhos.

LeBron James e Savannah Brinson

Um exemplo de estabilidade e parceria duradoura é o do astro do basquete LeBron James e sua esposa, Savannah Brinson. Eles se conheceram no Ensino Nédio e estão juntos desde a adolescência. O primeiro filho do casal, LeBron “Bronny” James Jr., nasceu em 2004, quando o jogador tinha 19 anos e estava apenas no início de sua carreira espetacular na NBA. Savannah tinha 18 na época.

A decisão de formar uma família tão cedo não atrapalhou a ascensão de LeBron ao status de um dos maiores atletas de todos os tempos. Pelo contrário, a estrutura familiar é frequentemente citada por ele como sua principal fonte de força e equilíbrio.

O casal oficializou a união em 2013 e hoje tem três filhos: Bronny, Bryce e Zhuri.

Jamie Lynn Spears e Casey Aldridge

No final dos anos 2000, a notícia da gravidez de Jamie Lynn Spears, irmã mais nova de Britney Spears, causou um verdadeiro terremoto na cultura pop. Aos 16 anos, ela era a estrela do popular programa da Nickelodeon “Zoey 101” e vista como um modelo para o público adolescente. O anúncio de que esperava uma filha com seu então namorado, Casey Aldridge, mudou completamente os rumos de sua carreira.

A gravidez foi um dos maiores assuntos da mídia na época, e Jamie Lynn decidiu se afastar dos holofotes para se dedicar à maternidade em sua cidade natal, no Mississippi. Sua carreira de atriz entrou em um hiato de vários anos. O relacionamento com Aldridge não durou, mas a experiência moldou sua vida. Anos mais tarde, ela retomou a carreira artística e teve uma segunda filha com seu atual marido, Jamie Watson.

Justin e Hailey Bieber

O cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber também se enquadram no grupo de celebridades que formalizaram a união bem jovens. Eles se casaram em 2018, quando Justin tinha 24 anos e Hailey, 21. Desde o início, o casal foi muito aberto sobre os desafios de construir um casamento sob o intenso escrutínio público, falando sobre a importância da fé e da terapia para fortalecer a relação.

Em maio de 2024, eles anunciaram que esperavam o primeiro filho, consolidando a família. A notícia foi celebrada por fãs ao redor do mundo e marca um novo capítulo para o casal, que enfrentou junto questões de saúde e a pressão da fama, mostrando maturidade e parceria ao longo do processo.

Reese Witherspoon e Ryan Phillippe

Voltando um pouco no tempo, Reese Witherspoon e Ryan Phillippe formaram um dos casais mais icônicos do final dos anos 1990. Eles se conheceram na festa de 21 anos da atriz e estrelaram juntos o clássico cult “Segundas Intenções”. O casamento aconteceu em 1999, e no mesmo ano nasceu a primeira filha do casal, Ava. Reese tinha apenas 23 anos.

A família cresceu com a chegada do filho Deacon, em 2003. Durante anos, eles pareceram o casal perfeito de Hollywood, equilibrando carreiras em ascensão com a vida familiar. No entanto, o casamento chegou ao fim em 2006. Apesar da separação, ambos sempre mantiveram uma relação amigável pela criação dos filhos, que hoje são adultos e seguem os passos dos pais no mundo artístico.