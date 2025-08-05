5 cachoeiras na Serra do Cipó com acesso fácil para ir com a família

A Serra do Cipó, em Minas Gerais, é um convite à aventura, com suas paisagens de tirar o fôlego e trilhas desafiadoras. Mas, nem todo passeio precisa terminar com as pernas cansadas e o corpo exausto, principalmente quando a ideia é criar memórias inesquecíveis com as crianças. A região esconde tesouros naturais que exigem pouco esforço para serem alcançados.

Explorar a natureza em família é possível e pode ser muito confortável. Pensando nisso, selecionamos cinco cachoeiras com acesso simples, ideais para um dia de diversão com segurança. São opções que combinam a beleza exuberante do Cerrado com a praticidade de trilhas curtas e bem sinalizadas, perfeitas para todas as idades.

Cachoeira Grande

A Cachoeira Grande é talvez o cartão-postal mais famoso da Serra do Cipó quando o assunto é facilidade. O nome entrega sua principal característica: uma queda d’água imponente com mais de 10 metros de altura, que forma um poço gigante, ideal para nadar e relaxar. É o cenário perfeito para um dia inteiro de diversão em família.

O acesso é feito por uma trilha de menos de 1.500 metros, totalmente plana e bem cuidada, que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de caminhada leve. A infraestrutura do local conta com estacionamento, banheiros e um bar, que serve bebidas e petiscos, garantindo conforto e conveniência. Por sua popularidade, a dica é chegar cedo, especialmente aos finais de semana, para aproveitar o espaço com mais tranquilidade.

Cachoeira Véu da Noiva

Com um nome poético e uma beleza que faz jus a ele, a Cachoeira Véu da Noiva é outra opção excelente para quem busca um programa leve. Sua queda d’água desliza suavemente sobre as rochas, formando uma cortina delicada que convida para um banho refrescante. O poço principal não é muito fundo, e há diversas áreas rasas ao redor, seguras para as crianças brincarem.

A grande vantagem está na localização. A cachoeira fica a poucos metros da estrada principal, a MG-010, e a caminhada para chegar até ela dura menos de cinco minutos. A estrutura de apoio inclui um restaurante próximo, o que facilita o planejamento de um almoço em família após o mergulho. É a combinação ideal de natureza acessível e comodidade.

Cachoeira do Tomé

Localizada dentro de uma propriedade particular, a Cachoeira do Tomé oferece um ambiente organizado e seguro para os visitantes. A queda d’água é charmosa e forma um poço de águas cristalinas, cercado por uma pequena praia de areia. É um espaço perfeito para estender uma canga, relaxar ao sol e ver as crianças se divertindo na água.

O trajeto da portaria até a cachoeira é curto e sem obstáculos e pode ser feito com tranquilidade por pessoas de todas as idades. A propriedade costuma ter um bom controle do número de visitantes, o que evita a superlotação e torna a experiência mais agradável. A sensação de exclusividade e o contato direto com a natureza preservada são os pontos altos do passeio.

Cachoeira Serra Morena

Para quem busca um passeio com mais estrutura, o complexo da Cachoeira Serra Morena é a escolha certa. Situada em uma propriedade privada, a atração principal é uma bela cachoeira com um poço de bom tamanho para nado. Além dela, o local oferece piscinas naturais, áreas gramadas para piquenique e uma lanchonete.

O acesso à cachoeira principal é feito por uma trilha curta e de nível fácil, com degraus em alguns trechos para facilitar a descida. Por oferecer um conjunto de atrações, o lugar funciona como um clube de campo em meio à natureza, onde a família pode passar o dia todo sem se preocupar. É uma opção que agrada tanto quem quer um mergulho na cachoeira quanto quem prefere o conforto de uma piscina.

Cachoeira do Lajeado

A Cachoeira do Lajeado se destaca por sua formação rochosa única. Em vez de uma única queda alta, ela é composta por uma sequência de pequenas quedas e corredeiras que deslizam sobre uma imensa laje de pedra, criando diversos poços e piscinas naturais ao longo do percurso. Essa característica a torna especialmente divertida e segura para as crianças.

Os pequenos podem explorar os diferentes poços rasos, escorregar nas pedras lisas e se refrescar sem os perigos de uma cachoeira com correnteza forte. A trilha para chegar é bem demarcada e curta, e a paisagem ao redor, com paredões rochosos e vegetação nativa, completa a experiência. É um verdadeiro parque aquático natural, ideal para um dia de exploração e brincadeiras em família.