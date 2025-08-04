4 passeios de trem inesquecíveis para fazer em Minas Gerais

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A reinauguração da histórica estação ferroviária de Santa Luzia, na Grande BH, reacende o fascínio pelas viagens sobre trilhos em Minas Gerais.

O som do apito do trem e o balanço suave dos vagões não são apenas memórias do passado, mas experiências vivas que conectam o turista a paisagens deslumbrantes, cidades coloniais e uma cultura rica que só o estado pode oferecer.

Viajar de trem é uma forma de desacelerar e apreciar o caminho. Pelas janelas, desfilam montanhas, rios, fazendas e vilarejos que contam a história de Minas.

Para quem busca uma imersão completa, o estado mantém ativas algumas das rotas ferroviárias mais charmosas e importantes do Brasil, que vão muito além do transporte e se tornam o próprio destino.

Seja em uma autêntica Maria Fumaça ou em um trem de passageiros moderno, a jornada sobre trilhos é uma oportunidade única de redescobrir Minas Gerais por um ângulo diferente.

Para ajudar no planejamento, selecionamos cinco passeios que valem cada minuto da viagem.

Trem das Águas: São Lourenço a Soledade de Minas

No coração do Circuito das Águas, a charmosa Maria Fumaça 332 parte de São Lourenço para uma viagem nostálgica.

O percurso de 10 quilômetros até Soledade de Minas é um convite para relaxar e aproveitar a paisagem bucólica do sul de Minas, com suas montanhas e vegetação exuberante.

O passeio dura aproximadamente duas horas, incluindo uma parada de 40 minutos em Soledade.

Lá, os passageiros podem visitar uma pequena feira de artesanato e provar as delícias da culinária local, como queijos, doces e cachaças.

A bordo, músicos animam a viagem com canções típicas da região, tornando a experiência ainda mais imersiva.

A estação de São Lourenço, de onde parte o trem, mantém a arquitetura original e é um ponto turístico por si só.

O passeio é ideal para famílias e para quem deseja vivenciar o clima tranquilo do interior mineiro, resgatando o glamour das antigas viagens de trem a vapor.

Trem de Passageiros Vitória-Minas

Para quem busca uma experiência ferroviária mais longa e autêntica, a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) é a escolha certa.

Trata-se da única linha de trem de passageiros que opera diariamente no Brasil, conectando Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo. São 664 quilômetros de trilhos percorridos em cerca de 13 horas.

A viagem completa é uma imersão profunda no interior do Brasil, passando por dezenas de cidades e comunidades.

O trecho mineiro é particularmente belo, cortando o Vale do Rio Doce e revelando paisagens que variam de serras a grandes áreas de mata. As janelas dos vagões se tornam telas que exibem um Brasil pouco visto.

O trem oferece diferentes classes, desde a econômica até a executiva, com ar-condicionado e mais conforto. Há também um vagão-restaurante e um vagão-lanchonete.

É possível comprar passagens para o trajeto completo ou para trechos menores, embarcando e desembarcando em estações intermediárias.

Trem da Serra da Mantiqueira: Passa Quatro a Coronel Fulgêncio

Outra joia do sul de Minas, este passeio parte da cidade de Passa Quatro e sobe a Serra da Mantiqueira em uma locomotiva a vapor de 1925.

A viagem é curta, com 10 quilômetros de extensão, mas repleta de emoção e história, especialmente por percorrer um trecho que foi palco de batalhas na Revolução de 1932.

O ponto alto do percurso é a parada na estação de Coronel Fulgêncio, que fica na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.

Ali, os passageiros desembarcam para conhecer um pouco mais sobre a história local, visitar exposições e apreciar a vista da serra.

O som do apito da Maria Fumaça ecoando pelas montanhas é uma experiência marcante.

A viagem dura cerca de duas horas e é narrada por guias que contam curiosidades sobre a ferrovia e a região.

O charme da composição antiga, somado à beleza natural da Mantiqueira, faz deste um dos passeios de trem mais procurados do estado, ideal para quem aprecia história e natureza.

Trem Turístico Tiradentes a São João del Rei

Conhecida como a “Bitolinha”, esta é uma das mais antigas ferrovias em operação no Brasil, inaugurada em 1881 por Dom Pedro II.

A viagem de 12 quilômetros entre São João del Rei e Tiradentes dura cerca de 40 minutos e é uma das melhores maneiras de transitar entre as duas cidades históricas.

A locomotiva a vapor puxa os vagões pela margem do Rio das Mortes, revelando uma paisagem de campos e fazendas coloniais.

A própria manobra da locomotiva na rotunda da estação de São João del Rei é um espetáculo à parte, atraindo a atenção de todos antes da partida.

Ambas as estações são atrações turísticas. Em São João del Rei, funciona o Museu Ferroviário, que possui um rico acervo sobre a história das ferrovias no Brasil.

Chegando em Tiradentes, o desembarque ocorre aos pés da Serra de São José, um cenário perfeito para começar a explorar a cidade. Os ingressos são disputados, por isso é recomendável comprar com antecedência.