Startup se une à UFMG para 'revolucionar' saúde digital no Brasil

Tornar o cuidado com a saúde mais acessível, contínuo e centrado na pessoa - e não apenas na doença - é o que move a Ana Health, startup brasileira que utiliza inteligência artificial para oferecer atendimento médico de forma personalizada e digital. Fundada em 2021, a empresa agora dá um novo passo ao firmar uma parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio da Finep e da Embrapii, para desenvolver soluções tecnológicas que ajudem profissionais de saúde a cuidar melhor de seus pacientes, integrando dados clínicos, sociais e históricos.

Uma nova visão de cuidado

A Ana Health foi criada em 2021 pelo médico Olívio Alves e pelo engenheiro de produção Víctor Cussiol Macul. A ideia surgiu a partir de uma frustração pessoal do cirurgião-cardíaco ao observar que a indústria médica tradicional é muito reativa e voltada para o tratamento de doenças, deixando de lado o cuidado integral da pessoa.

Inspirado pelo sistema de saúde do Reino Unido - que oferece acompanhamentos físico, mental e social - e pela experiência com tecnologias minimamente invasivas e cirurgia robótica em Londres, Olívio idealizou um modelo de atendimento contínuo e personalizado.

Macul, professor do Insper, conheceu o colega e decidiu se juntar ao projeto, dando origem à Ana Health: um benefício de saúde integral que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e que já atende associados em 23 estados e no Distrito Federal.

A Ana Health foi criada em 2021 pelo cirurgião cardiáco Olívio Alves e pelo engenheiro de produção Víctor Cussiol Macul Imagem: Divulgação/Ana Health

Inteligência Artificial a serviço do cuidado contínuo

O grande diferencial da Ana Health está no uso de IA para potencializar a atuação de profissionais da saúde, criando um vínculo mais profundo e eficiente com os pacientes. A tecnologia empregada combina técnicas de processamento de linguagem natural (NLP), engenharia de prompt e aprendizado por reforço com feedback humano (Reinforcement Learning from Human Feedback - RLHF). Isso permite que os agentes inteligentes não apenas compreendam o contexto de cada paciente, mas também evoluam continuamente a partir das interações.

"Queremos que os profissionais de saúde tenham um 'superpoder': a capacidade de lembrar todo o histórico do paciente e oferecer recomendações altamente personalizadas em tempo real", explica Macul. Para isso, os agentes inteligentes são desenvolvidos com base em um modelo de linguagem aumentado, que considera desde dados clínicos e interações anteriores até determinantes sociais de saúde e informações territoriais.

Com uma abordagem WhatsApp First e multicanal – incluindo videochamadas, ligações telefônicas e microaplicativos –, a Ana Health já foi validada por mais de 40 empresas e oferece um modelo de cuidado contínuo e personalizado. Sua equipe multidisciplinar é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e gerontólogos, apoiados por um sistema proprietário que transforma as conversas com os pacientes em dados relevantes para a gestão da saúde individual e populacional.

Além dos benefícios para os usuários finais, a empresa contribui para a redução de custos com planos de saúde, diminuição do absenteísmo e fortalecimento da marca empregadora nas instituições contratantes.

Parceria científica com impacto social

O projeto é conduzido em colaboração com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, sob coordenação do professor Marcos Gonçalves, também responsável pelo Laboratório de Banco de Dados (LBD), celeiro de diversas spin-offs tecnológicas da universidade.

A união entre Ana Health e UFMG vai além do desenvolvimento técnico: ela contribui para a criação de um ecossistema de inovação colaborativa, unindo a infraestrutura de ponta da universidade, como servidores de alto desempenho, ao conhecimento prático da startup no atendimento em saúde. "A parceria é um exemplo de como o alinhamento entre governo, academia e iniciativa privada pode gerar soluções concretas com alto impacto social", afirma Alves.

A Finep, principal financiadora do projeto, também foi determinante para sua viabilização. A Ana Health foi a primeira empresa brasileira aprovada em um edital específico voltado a projetos com foco em Inteligência Artificial. A agência, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é uma das mais importantes instituições de fomento à inovação no país.

"Essa conquista só foi possível graças à união de uma equipe multidisciplinar, que reúne conhecimentos das áreas da saúde e da tecnologia. É um projeto genuinamente brasileiro, com potencial para atender desde empresários da Faria Lima, em São Paulo, até populações ribeirinhas da Amazônia", destaca Macul.

Um nome que carrega significado

O nome da startup é uma homenagem a uma enfermeira que atuava em um hospital de câncer pediátrico e que, segundo relatos de pacientes e familiares, foi responsável por proporcionar um cuidado tão humano que transformou memórias dolorosas em lembranças acolhedoras.

Esse espírito é o que guia a missão da Ana Health: oferecer um atendimento próximo, acessível e de qualidade, que leve em consideração o contexto completo da vida de cada paciente.

