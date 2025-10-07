Qual o momento certo para fazer fertilização in vitro ao detectar câncer?

Ao receber o diagnóstico de câncer, a mulher ou o homem que desejam realizar o sonho da maternidade ou da paternidade, devem conversar com o seu médico para definir qual o melhor procedimento para manter a preservação da fertilidade, antes do início da quimioterapia ou radioterapia.

O tratamento mais recomendado para a mulher, que deseja engravidar, após descobrir a doença, é o congelamento de óvulos ou embriões. Já para os homens o indicado é o congelamento do sêmen.



No Brasil, o câncer de mama e o câncer do colo do útero são os mais comuns, mas existe tratamento para ambos. De acordo com o Ministério da Saúde, 73 mil novos casos de câncer de mama irão surgir e também 17 mil novos de câncer do colo do útero. Recentemente, a pasta divulgou que mulheres a partir dos 40 anos podem fazer o exame de mamografia, que identifica o câncer de mama.



De acordo com a médica ginecologista e obstetra da Clínica Origen, Bruna Barbosa, existem técnicas e recursos que podem ajudar a mulher a não desistir do seu sonho de ser mãe ao descobrir que tem câncer. “A mulher precisa realizar os exames de rotina e, caso tenha o diagnóstico do câncer, já pensar rapidamente em fazer o congelamento de óvulos e embriões antes de iniciar o tratamento para a doenças”, ressalta a médica.



Segundo relatório da Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio), que pertence à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde 2020 vem crescendo o número de embriões congelados no Brasil. Em 2020 foram 86 mil embriões; em 2021 passou para 111 mil; em 2022 foram 104 mil, já em 2023, o número foi de 114 mil e em 2024 foram 128 mil embriões congelados para fertilização no Brasil.

