DESNUTRIÇÃO E DOENÇAS

O que causa unhas que crescem fracas e quebradiças

Unhas fracas e quebradiças podem estar ligadas a hábitos diários ou até a questões de saúde.

DH
Douglas Hugo
13/09/2025 17:50

Ter unhas fracas e quebradiças pode ser um importante sinal de alerta sobre o equilíbrio do seu organismo. Além do aspecto estético, esse problema frequentemente reflete deficiências nutricionais ou pode até indicar doenças sistêmicas que merecem atenção médica. Observar esses sinais é essencial para promover cuidados preventivos e garantir a saúde geral do corpo.

Desequilíbrios como falta de algumas vitaminas e minerais prejudicam diretamente as unhas. Além disso, fatores ambientais e maus hábitos diários também potencializam o enfraquecimento. Vamos abordar de forma simples as causas e as melhores soluções naturais para fortalecer e revitalizar suas unhas.

  • Deficiências de vitaminas e minerais podem afetar a saúde das unhas.
  • Condições de saúde subjacentes, como hipotireoidismo, podem ser responsáveis.
  • Há métodos eficazes para fortalecer e revitalizar suas unhas naturalmente.

Quais são as principais causas das unhas fracas?

O enfraquecimento das unhas geralmente está relacionado à carência de nutrientes como biotina, ferro, zinco e também vitaminas do complexo B. A ausência desses elementos, além de prejudicar o crescimento, torna as unhas mais finas, opacas e quebradiças, exigindo atenção especial à alimentação.

Doenças como hipotireoidismo, anemia e condições autoimunes também podem interferir na estrutura e crescimento das unhas, sendo importante investigar causas clínicas caso o problema persista. Manter exames em dia e buscar orientação médica se necessário são passos fundamentais.

Como posso fortalecer minhas unhas fracas naturalmente?

Uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e minerais, favorece unhas saudáveis e resistentes. Inclua alimentos como ovos, nozes, peixes, vegetais verdes escuros e leguminosas no dia a dia para suprir essas necessidades nutricionais de forma natural e eficaz.

Além disso, hidratar frequentemente as unhas e cutículas é indispensável para evitar ressecamento e descamação. Aposte em óleos naturais como o de coco, azeite de oliva ou de amêndoas, realizando massagens regulares para potencializar a absorção dos nutrientes e manter as unhas protegidas.

Como o ambiente impacta a saúde das unhas?

Exposições constantes a agentes químicos, detergentes e produtos de limpeza agressivos enfraquecem e ressecam as unhas. O uso de luvas sempre que possível é um passo simples e eficaz para prevenir o contato direto, protegendo não só as unhas como a pele das mãos.

Outro ponto relevante é a influência das estações do ano, com o tempo seco do inverno favorecendo a quebra das unhas. Mantenha umidificadores de ar nos ambientes e redobre os cuidados com hidratação e nutrição, especialmente durante as mudanças de clima.

Revitalizando a saúde de suas unhas

  • Identificar e suprir deficiências nutricionais é fundamental para recuperar a força das unhas.
  • Cuidar das unhas com hidratação e proteção ambiental evita quebras frequentes.
  • Monitorar possíveis condições de saúde associadas ajuda no tratamento adequado.

