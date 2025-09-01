São Paulo recebe especial educativo sobre alimentação saudável
Semente e Sabedoria propõe percurso sensorial e cultural a partir de uma abordagem que integra ciência, saberes tradicionais e práticas alimentares conscientes
compartilheSiga no
O Sesc Pompeia realiza o especial Semente e Sabedoria, um convite para olhar o alimento como um gesto de cuidado. Comer vai além do sustento, é afeto, é território, é memória. Essa iniciativa propõe um caminho educativo, sensorial e cultural, que coloca a alimentação no centro da saúde em todas as fases da vida.
Desde a primeira infância até a maturidade, passando pela maternidade e pelo envelhecer, cada momento pede uma escuta atenta sobre o que comemos, como comemos, com quem compartilhamos e por que fazemos essas escolhas.
- A difícil missão de resgatar frutas, verduras e legumes esquecidos
- FoodTech aposta na alimentação sustentável a base de plantas
De acordo com Fernanda Conejero, coordenadora de alimentação do Sesc Pompeia, a proposta nasce da escuta de saberes diversos, vindos da ciência, das tradições populares. “O objetivo é provocar encontros e cruzamentos entre o ato de comer e o modo como vivemos. O caminho é guiado pela valorização da cultura alimentar local e pela promoção da saúde e da autonomia em relação ao consumo de alimentos e pela ligação entre alimentação, sustentabilidade e direito à vida”, explica.
O fórum Nutrir para Crescer, Viver e Envelhecer abre a programação, nesta terça-feira (2/9), às 19h, com uma discussão dedicada aos mil primeiros dias de vida, que vão da gestação até os dois primeiros anos da criança.
No encontro, especialistas como Ana Maria Escobar e Raquel Francischi compartilham seus conhecimentos sobre amamentação, introdução alimentar complementar, formação do paladar e educação nutricional na infância. A roda de conversa abre espaço para ouvir o corpo que alimenta e o corpo que é alimentado, reunindo mães, bebês, famílias.
Leia Mais
Nos meses seguintes, a programação avança por temas que falam do cotidiano alimentar atual. São reflexões sobre:
- O impacto da publicidade de alimentos ultraprocessados para crianças e adolescentes
- Os desafios da transição alimentar, as dificuldades das mães que amamentam
- As particularidades da alimentação de crianças neurodivergentes
- A relação entre nutrição e movimento
- O papel das mídias digitais nos distúrbios alimentares da adolescência
- As experiências com seletividade alimentar
- Os sentidos do comer na juventude
- Ações para o público 60+
Em cada momento, serão reunidos saberes de profissionais de diferentes áreas, como pediatria, nutrição, enfermagem, odontopediatra, fonoaudiologia, educação e a cultura alimentar, para construir uma visão plural e contextualizada.
“Mais do que apontar respostas, desejamos despertar perguntas: o que está no prato hoje? O que se comia antes? O que queremos cultivar juntos para o futuro? Quais práticas alimentares são possíveis e desejáveis? Essas questões conduzem uma jornada de experiências, sons, imagens, sabores e escutas, organizada em ciclos mensais que se aprofundam e se conectam.
- Alimentação saudável: um dos pilares da vida
- Divertir, comer e beber: como a reeducação alimentar alia prazer e saúde
A abordagem é integral e intergeracional. O olhar se estende para tudo o que influencia a alimentação: a mãe, a família, a escola, os serviços de saúde, a cidade e as redes de cuidado. Por isso, a programação inclui rodas de conversa, oficinas práticas, exibição de filmes, vivências sensoriais, visitas a espaços de referência e práticas culinárias. Alimentar-se não é apenas um ato biológico, é também cultural, emocional e político.
Ao tratar a alimentação como expressão de vida, a iniciativa se alinha às questões ambientais e à soberania alimentar. O alimento carrega histórias e desigualdades. É nesse entrelaçamento que o Sesc Pompeia se propõe a ajudar a construir novos imaginários e práticas possíveis”, diz Fernanda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
Programação do Ciclo Semente e Sabedoria
Setembro
Fórum de Abertura – Nutrir para Crescer, Viver e Envelhecer
02/09, das 19h às 21h | Teatro
Tema: Comida para crescer — alimentação na primeira infância
Com participação de Ana Maria Escobar (pediatra) e Rachel Francischi (nutricionista)
Novembro
Roda de conversa: Publicidade e o consumo de ultraprocessados
04/11, das 19h às 21h | Comedoria
Com Kamila Tiemann Gabe (USP/Nupens) e Mariana Ribeiro (Idec/Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável)
Sesc Pompeia
Endereço: Rua Clélia, 93 Pompeia – São Paulo, SP
Telefone: (11) 3871-7700
Mais informações: sescsp.org.br/contornodacancao
Facebook | Instagram @sescpompeia