São Paulo recebe especial educativo sobre alimentação saudável

O Sesc Pompeia realiza o especial Semente e Sabedoria, um convite para olhar o alimento como um gesto de cuidado. Comer vai além do sustento, é afeto, é território, é memória. Essa iniciativa propõe um caminho educativo, sensorial e cultural, que coloca a alimentação no centro da saúde em todas as fases da vida.

Desde a primeira infância até a maturidade, passando pela maternidade e pelo envelhecer, cada momento pede uma escuta atenta sobre o que comemos, como comemos, com quem compartilhamos e por que fazemos essas escolhas.

De acordo com Fernanda Conejero, coordenadora de alimentação do Sesc Pompeia, a proposta nasce da escuta de saberes diversos, vindos da ciência, das tradições populares. “O objetivo é provocar encontros e cruzamentos entre o ato de comer e o modo como vivemos. O caminho é guiado pela valorização da cultura alimentar local e pela promoção da saúde e da autonomia em relação ao consumo de alimentos e pela ligação entre alimentação, sustentabilidade e direito à vida”, explica.

O fórum Nutrir para Crescer, Viver e Envelhecer abre a programação, nesta terça-feira (2/9), às 19h, com uma discussão dedicada aos mil primeiros dias de vida, que vão da gestação até os dois primeiros anos da criança.

No encontro, especialistas como Ana Maria Escobar e Raquel Francischi compartilham seus conhecimentos sobre amamentação, introdução alimentar complementar, formação do paladar e educação nutricional na infância. A roda de conversa abre espaço para ouvir o corpo que alimenta e o corpo que é alimentado, reunindo mães, bebês, famílias.

Nos meses seguintes, a programação avança por temas que falam do cotidiano alimentar atual. São reflexões sobre:

O impacto da publicidade de alimentos ultraprocessados para crianças e adolescentes

para crianças e adolescentes Os desafios da transição alimentar, as dificuldades das mães que amamentam

As particularidades da alimentação de crianças neurodivergentes

A relação entre nutrição e movimento

O papel das mídias digitais nos distúrbios alimentares da adolescência

nos da adolescência As experiências com seletividade alimentar

Os sentidos do comer na juventude

Ações para o público 60+

Em cada momento, serão reunidos saberes de profissionais de diferentes áreas, como pediatria, nutrição, enfermagem, odontopediatra, fonoaudiologia, educação e a cultura alimentar, para construir uma visão plural e contextualizada.

“Mais do que apontar respostas, desejamos despertar perguntas: o que está no prato hoje? O que se comia antes? O que queremos cultivar juntos para o futuro? Quais práticas alimentares são possíveis e desejáveis? Essas questões conduzem uma jornada de experiências, sons, imagens, sabores e escutas, organizada em ciclos mensais que se aprofundam e se conectam.



A abordagem é integral e intergeracional. O olhar se estende para tudo o que influencia a alimentação: a mãe, a família, a escola, os serviços de saúde, a cidade e as redes de cuidado. Por isso, a programação inclui rodas de conversa, oficinas práticas, exibição de filmes, vivências sensoriais, visitas a espaços de referência e práticas culinárias. Alimentar-se não é apenas um ato biológico, é também cultural, emocional e político.

Ao tratar a alimentação como expressão de vida, a iniciativa se alinha às questões ambientais e à soberania alimentar. O alimento carrega histórias e desigualdades. É nesse entrelaçamento que o Sesc Pompeia se propõe a ajudar a construir novos imaginários e práticas possíveis”, diz Fernanda.

Serviço

Programação do Ciclo Semente e Sabedoria

Setembro



Fórum de Abertura – Nutrir para Crescer, Viver e Envelhecer



02/09, das 19h às 21h | Teatro

Tema: Comida para crescer — alimentação na primeira infância



Com participação de Ana Maria Escobar (pediatra) e Rachel Francischi (nutricionista)

Novembro



Roda de conversa: Publicidade e o consumo de ultraprocessados



04/11, das 19h às 21h | Comedoria

Com Kamila Tiemann Gabe (USP/Nupens) e Mariana Ribeiro (Idec/Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável)

Sesc Pompeia

Endereço: Rua Clélia, 93 Pompeia – São Paulo, SP

Telefone: (11) 3871-7700

Mais informações: sescsp.org.br/contornodacancao

Facebook | Instagram @sescpompeia