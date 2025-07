O que é peeling coreano, procedimento que virou febre entre as celebridades

Quem acompanha o universo da beleza nas redes sociais provavelmente já ouviu falar no Lhala Peel, um peeling de origem coreana que promete entregar uma pele extremamente uniforme, iluminada e com aspecto de porcelana, sem os desconfortos tradicionais dos peelings mais agressivos. Celebridades e artistas internacionais já declararam ser adeptas desse tratamento.

De acordo com a cosmetóloga e empresária Adélia Mendonça, CEO da Adélia Mendonça Cosmiatria Científica Avançada, o Lhala Peel faz parte de uma nova geração de peelings químicos inteligentes, que combinam ativos renovadores com ingredientes calmantes e anti-inflamatórios, entregando alto desempenho sem provocar descamações intensas.

O protocolo combina o LHA com outros ativos como niacinamida, extratos calmantes e antioxidantes, criando uma abordagem que une eficácia com segurança, algo que se tornou prioridade nos tratamentos de estética atuais.

Quais são os benefícios do Lhala Peel?

Uniformização da pele





Redução de manchas e hiperpigmentações





Controle de oleosidade e acne





Suavização de poros dilatados e textura irregular





Melhora na luminosidade e na hidratação da pele





Efeito de glass skin (pele de porcelana) sem downtime





“O grande diferencial é que ele entrega todos esses benefícios com uma recuperação muito tranquila. O paciente não precisa passar dias escondido por conta da descamação intensa, como acontecia nos peelings clássicos. Isso reflete uma demanda muito clara do mercado: procedimentos de alta eficácia, mas que sejam compatíveis com a rotina moderna”, destaca Adélia.

A especialista ressalta, ainda, que o sucesso do Lhala Peel está alinhado com uma tendência global da estética: a busca por protocolos que respeitem a fisiologia da pele, que sejam menos invasivos, mas igualmente poderosos em termos de resultados.

Inspirada nos conceitos do Lhala Peel e atenta às particularidades da pele brasileira, Adélia desenvolveu o ReGene5 K.Peel — um peeling de geração que une ativos consagrados da cosmética coreana a ingredientes especialmente selecionados para respeitar e tratar os diferentes fototipos e condições do nosso clima. A formulação é autoral e entrega os efeitos da “glass skin” com segurança, versatilidade e resultados visíveis em qualquer estação do ano.

“O futuro da estética não é mais sobre agredir para regenerar. É sobre estimular, nutrir e respeitar os processos naturais do organismo. A nova geração de tratamentos inteligentes oferecem beleza, saúde e bem-estar de forma integrada e sustentável”, avalia.