Mitos e verdades sobre vitaminas, suplementos e câncer

Na coluna de hoje, seguimos falando da relação entre alimentação e câncer. Apresentaremos estudos sobre a suplementação, assunto tão em voga nos dias atuais.

Tomar suplementos ou multivitamínicos previne o câncer?



Não, tomar suplementos ou multivitamínicos não previne o câncer. Não há evidências confiáveis de que suplementos e multivitamínicos reduzam o risco de câncer. Além disso, estudos demonstraram que tomar altas doses de betacaroteno por meio de suplementos pode aumentar o risco de câncer de pulmão em fumantes. A maioria das pessoas deve obter todos os nutrientes de que necessita por meio de uma dieta saudável e balanceada. Às vezes, um médico pode recomendar certos suplementos vitamínicos e minerais para tratar uma condição médica diagnosticada ou deficiência (falta de uma vitamina ou nutriente).

Portanto, o que os dados rigorosamente científicos e embasados em estudos prospectivos concluem é que o uso de vitaminas/antioxidantes na prevenção do câncer é ineficaz e potencialmente deletério. A não recomendação do uso de suplementação para a prevenção de câncer está fundamentada nesse resumo dos principais ensaios clínicos prospectivos e controlados, disponíveis na literatura médica:

- Estudo ATBC (1994):

Alfa-tocoferol, Grupo de Estudo de Prevenção do Câncer de Beta-Caroteno. "O efeito da vitamina E e do beta-caroteno na incidência de câncer de pulmão e outros tipos de câncer em fumantes do sexo masculino. The New England Journal of Medicine, 330(15):1029-1035. Conclusão: O beta-caroteno aumentou o risco de câncer de pulmão entre os fumantes.

- Estudo CARET (1996):

Omenn, G. S., et al. "Efeitos de uma combinação de beta-caroteno e vitamina A no câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. The New England Journal of Medicine, 334(18):1150-1155. Conclusão: A suplementação aumentou a incidência e a mortalidade por câncer de pulmão em fumantes e trabalhadores com amianto.

- Estudo Aspirina e Folato de Prevenção de Pólipos (2007):

Cole, B. F., et al. "Ácido fólico para a prevenção de adenomas colorretais: um ensaio clínico randomizado." JAMA, 297(21):2351-2359.

Conclusão: O ácido fólico não reduz o risco de adenoma colorretal, mas aumenta o risco de adenoma avançado.

- Vitamina E e Vitamina C no Estudo de Saúde dos Médicos II (2009):

Gaziano, J. M., et al. "Vitaminas E e C na prevenção do câncer de próstata e total em homens: o estudo controlado randomizado do Physicians' Health Study II. Jornal da Associação Médica Americana (JAMA), 301(1):52-62.

Conclusão: Nenhum efeito da vitamina E ou C na prevenção do câncer.

- Estudo SELECT (2011):

Klein, E. A., et al. "Vitamina E e o risco de câncer de próstata: o Ensaio de Prevenção do Câncer de Selênio e Vitamina E (SELECT)." JAMA, 306(14):1549-1556.

Conclusão: A vitamina E aumentou significativamente o risco de câncer de próstata.

- Multivitaminas: Estudo de Saúde dos Médicos II (2012):

Gaziano, J. M., et al. "Multivitamínicos na prevenção do câncer em homens: o estudo controlado randomizado do Physicians' Health Study II. JAMA, 308(18):1871-1880.

Conclusão: Redução muito modesta do risco de câncer total.

- Estudo VITAL (2018):

Manson, J. E., et al. "Suplementos de vitamina D e prevenção de câncer e doenças cardiovasculares. The New England Journal of Medicine 380(1):33-44.

Conclusão: A suplementação com vitamin_D não resultou em menor incidência de câncer invasivo ou eventos cardiovasculares.

Mas, afinal, a suplementação de vitamina D faz mal?

A resposta é sim. Tanto precursores quanto a vitamina D são lipossolúveis e, em consequência, se acumulam no tecido adiposo, permanecendo por semanas no organismo. Doses elevadas de vitamina D podem se acumular causando o que chamamos de hipervitaminose D, uma entidade em ascensão.

Nos casos de concentrações plasmáticas muito aumentadas de vitamina D, há maior absorção de cálcio no intestino, retirada de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea, e dificuldade dos rins em eliminar excessos deste íon. Em razão disso, acontece um quadro de hipercalcemia, o qual pode resultar em alterações de concentração e humor, sintomas gastrointestinais como constipação, dor abdominal e náuseas, até quadros graves de insuficiência renal, arritmia cardíaca, coma e óbito.

Portanto, nossa recomendação é que a prevenção contra o câncer seja feita por meio de uma dieta saudável. Mas o que é uma dieta saudável para reduzir o risco de câncer?

Sua dieta geral (o que você come no dia a dia) é mais importante para o seu risco de câncer do que qualquer ingrediente ou alimento individual. Uma dieta saudável e balanceada pode reduzir o risco de câncer. Isso se deve em parte à dieta em si, mas principalmente porque ela pode ajudar você a manter um peso saudável.

Uma dieta saudável significa comer principalmente:

* Frutas e vegetais.

* Grãos integrais, como pão integral e versões integrais de macarrão e arroz.

* Fontes saudáveis de proteína, como frango, peixe e leguminosas e reduzir o consumo de carnes processadas e vermelhas, álcool e alimentos ricos em gordura, açúcar e sal.

* Nenhum alimento ou "superalimento" pode prevenir o câncer.

* Não existem muitos alimentos que podem causar câncer. Mas sabemos que o consumo de carne processada aumenta o risco de câncer de intestino.