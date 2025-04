Shopping de BH terá programação para autistas neste final de semana

Para fechar as celebrações do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, o Shopping Del Rey preparou um fim de semana inclusivo para as famílias. A programação gratuita e exclusiva acontece neste sábado (26), das 11h às 18h, e no domingo (27), das 12h às 18h, e conta com espaço infantil sensorial, sessão de cinema e brincadeiras na Arena Nickelodeon, além de bate-papo com profissionais de diversas áreas e pais de crianças com transtorno do espectro autista (TEA).



Durante este fim de semana, o Clubinho Del Rey (1º piso) se transformará no primeiro espaço kids sensorial do shopping. O espaço, já conhecido como destino de lazer entre as pessoas que frequentam o empreendimento, receberá neste período uma infraestrutura especial, que poderá ser explorada pelas crianças com o suporte de assistentes terapêuticas, promovendo momentos de diversão e acolhimento às famílias atípicas. Em parceria com o Planeta Imaginário, a Spider e a Criando Brinquedos, o Del Rey oferecerá aos participantes brincadeiras sensoriais, que desenvolvem a coordenação motora e o raciocínio lógico, além de atividades artísticas e lúdicas.

Para garantir uma melhor experiência ao público, a área kids sensorial funcionará com horários de atendimento e capacidade limitada de 10 crianças a cada hora. O acesso será liberado sem a necessidade de inscrição prévia, por ordem de chegada, a partir da doação de um quilo de alimento não-perecível, que será encaminhado a uma instituição social.



Toda a programação do evento foi desenvolvida em parceria com a médica Florence Assis, idealizadora do 1º Congresso Mineiro de TEA na Atualidade e ativista pela inclusão real de pessoas com autismo. Florence teve o diagnóstico tardio de TEA e é mãe atípica – dois de seus cinco filhos estão no espectro. Ela criou um grupo de trabalho multidisciplinar para promover informações, o acolhimento e a conscientização de famílias atípicas, e compartilha sua história no perfil @montandoumtime.



“O autismo é parte da nossa vida. Nós criamos uma rede de profissionais e famílias atípicas com o objetivo de produzir conteúdos de referência sobre o assunto, apoiar o processo de diagnóstico e promover um ambiente realmente inclusivo, onde as pessoas com TEA possam ser respeitadas e acolhidas”, afirma Florence, destacando que a experiência criada em parceria com o Shopping Del Rey tem o objetivo de levar entretenimento e informação de qualidade às famílias.

Além do espaço kids sensorial, o Shopping Del Rey abrirá as portas de suas principais atrações de lazer com exclusividade para o público com autismo. No sábado (26), às 13h30, as famílias atípicas poderão curtir uma sessão de cinema especial do filme, com redução de estímulos sensoriais e mais liberdade às pessoas com TEA. Os participantes ganharão um par de ingressos e um combo de pipoca e refrigerante.

Já no domingo (27), haverá duas sessões de 40 minutos de brincadeiras na Arena Nickelodeon para as crianças com autismo, às 12h e 13h. Serão disponibilizadas 25 entradas, com acompanhante, por horário. Para participar dessas ações, os pais ou responsáveis devem reservar os ingressos no aplicativo do Shopping Del Rey, por meio do Programa de Benefícios. Basta baixar o app gratuitamente e cadastrar uma nota de compra de qualquer valor, realizada em uma das operações do shopping. Os ingressos são limitados e serão validados no local, mediante apresentação de documento comprobatório do diagnóstico.



“Cada detalhe dessa programação foi pensado com muito carinho e responsabilidade, contando com o olhar e a expertise de pessoas que vivem os desafios da inclusão diariamente. Queremos que as famílias atípicas se sintam acolhidas, tenham acesso a conteúdos e trocas de qualidade, e possam viver momentos memoráveis neste fim de semana”, ressalta Kátia Andrade, gerente de marketing do Shopping Del Rey.



Para além do Abril Azul



O Shopping Del Rey conta com uma infraestrutura fixa para oferecer uma experiência mais confortável às famílias atípicas em cada visita. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC – 1º piso) oferece gratuitamente o empréstimo de abafadores de ruídos e do colar de identificação para pessoas com TEA, enquanto no estacionamento há vagas exclusivas para esse público.

Algumas operações do Del Rey também têm condições especiais para pessoas autistas, como o Fantasy Park (3º piso), primeiro parque indoor da capital, que oferece passaporte gratuito de 1 hora de brincadeira às crianças com TEA e o Planeta Imaginário, playground que funciona no 1º piso, e tem o benefício de 50% off para crianças autistas, com idade entre 2 e 12 anos. Consulte regras de utilização nos locais.

Serviço

Fim de Semana Inclusivo do Clubinho Del Rey

Local: Shopping Del Rey

Data: 26 e 27 de abril

Horário: de 12h às 18h

Site: shoppingdelrey.com.br

