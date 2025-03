CONTA-GOTAS

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



Capacitação de residentes

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), uma iniciativa entre o Ministério da Saúde e hospitais filantrópicos, abriu inscrições para dois cursos voltados à qualificação de residentes nas áreas de gestão e regulação. Desta vez, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês (HSL), as formações têm como objetivo aprimorar a capacitação de profissionais da saúde para atuação estratégica no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições estão abertas até 28 de março. Com 80 vagas disponíveis, o Curso Teórico-Prático de Gestão de Serviços de Saúde é direcionado a residentes de programas médicos e multiprofissionais. Além do curso de gestão, o projeto Residências disponibiliza o Curso de Aperfeiçoamento em Núcleo Interno de Regulação (NIR), com carga horária de 180 horas e ensino a distância (EaD), incluindo atividades síncronas e assíncronas. Para mais informações: https://hospitais.proadi-sus.org.br/editais/editalcursopraticodegestao.

Tecnologia em excesso

O Governo Federal acaba de lançar a publicação “Crianças, adolescentes e telas: guia sobre uso de dispositivos digitais”. O documento norteia pais e responsáveis sobre o uso saudável das telas, além de promover práticas que reduzam os riscos associados ao tempo excessivo diante das tecnologias. Segundo a psicóloga e especialista em educação parental, Fernanda Teles, pesquisas comprovam que a exposição de crianças muito pequenas às telas pode provocar atraso na linguagem, a qual se desenvolve na interação socioafetiva com o outro ser humano. “O uso de telas em excesso diminui a qualidade e quantidade das interações intrafamiliares - essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional; a realização de outras atividades mais enriquecedoras (lição de casa, música, arte, leitura etc.), o tempo de descanso, promovendo uma superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade. Além disso, impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial - levando ao sedentarismo e à obesidade”, comenta. Para mais informações:

https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/uso-de-telas-por-criancas-e-adolescentes/guia.

Congresso em BH

Belo Horizonte (MG) será sede do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, iniciativa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). A 24ª edição, que acontece entre 3 e 5 de abril, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785 - Centro), tem como tema “Envelhecimento e tecnologia: uma parceria entre gerações”, com a premissa de discutir o impacto da tecnologia na saúde, na assistência, na vida das pessoas idosas e na sociedade. Dados do IBGE mostram que, de 2000 para 2023, a proporção de idosos na população brasileira quase duplicou, saindo de 8,7% para 15,6%, o que representa 33 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Outra estatística aponta que em 2070 cerca de 37,8% dos brasileiros serão idosos, o correspondente a 75,3 milhões de pessoas. “O congresso contará com as principais referências de cada área, o que proporcionará uma imersão em diferentes assuntos relacionados à tecnologia e o envelhecimento”, explica o geriatra e presidente da SBGG, Marco Tulio Cintra. Para mais informações: https://www.cbgg2025.com.br/.