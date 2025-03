Filho de Milton Nascimento diz que pai tem diagnóstico de Parkinson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, o filho de Milton Nascimento, o empresário Augusto Nascimento, fala sobre o diagnóstico de Parkinson do pai.

Segundo ele, em entrevista ao Jornal Nacional, o cantor, que está com 82 anos, recebeu esse diagnóstico há dois anos, mas convive bem com a doença dentro do possível. "Isso vem trazendo limitações com a idade, com a questão da diabete. Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida. Está empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", disse.

No carnaval deste ano, Milton foi o grande homenageado da Portela. A agremiação terminou a apuração em quinto lugar.

Em novembro de 2022, Milton Nascimento se aposentava dos palcos após uma turnê nacional. Foram mais de 60 anos de carreira.

O que é Parkinson?

A doença de Parkinson é um quadro crônico, progressivo e degenerativo onde o paciente pode apresentar sintomas motores variados, incluindo bradicinesia (lentidão dos movimentos), rigidez (aumento no tônus muscular com resistência à movimentação passiva), alteração na marcha e postura corporal (quedas frequentes) e tremor.

O tremor parkinsoniano é caracterizado por ser um movimento involuntário, rítmico e oscilatório, presente no repouso (sem ação da gravidade) e normalmente predomina no polegar e indicador, se assemelhando ao movimento de contar dinheiro.