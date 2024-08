Ativação da musculatura do rosto

A preocupação com a flacidez da musculatura facial é um assunto delicado e recorrente. A busca pela pele perfeita, sem mancha ou linha de expressão que passou despercebida, impulsiona a procura por cirurgias estéticas que solucionem essas questões.

Nesse cenário, o mercado tem observado um expressivo aumento na procura de procedimentos não invasivos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o número desses tratamentos aumentou 390% no primeiro trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período do ano anterior.



Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional Simone Barros, a flacidez facial é um dos sinais visíveis do envelhecimento da pele e isso explica a alta demanda por procedimentos “Esse é um quadro causado pela perda de elasticidade e firmeza dos tecidos musculares e dérmicos. O rosto, sendo uma das áreas mais expostas ao ambiente externo e aos efeitos do tempo, tende a apresentar rugas, sulcos e uma aparência envelhecida ao longo dos anos”, esclarece.



Para combater esses sinais existe o chamado lifting facial, um processo que favorece o rejuvenescimento do rosto, tratando a flacidez e sustentação da pele, como também o contorno facial. Para quem deseja melhorar a aparência com métodos eficientes sem recorrer a procedimentos cirúrgicos invasivos, existem alternativas como por exemplo, tratamentos através de dispositivos que não são tão agressivos quanto os utilizados em cirurgias.

Simone Barros, fisioterapeuta dermatofuncional Arquivo pessoal

“É possível obter uma melhora sem a necessidade de cirurgia. Atualmente, uma das opções utilizadas é usar aparelhos a laser que agem tanto na pele, melhorando a flacidez, como na membrana que abrange a musculatura do rosto, além de tratar rugas e estimular novas fibras de colágeno”, explica a especialista.



Simone ressalta ainda que “é a partir dos 25 anos que se inicia o processo de envelhecimento cutâneo, indicando o começo de transformações em todas as camadas da pele, por isso é importante destacar que a alimentação saudável é uma grande aliada no tratamento. Além disso, é sempre recomendado o uso de protetor solar e muita hidratação”.