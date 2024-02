Dentre os princípios da medicina integrativa estão as preferências do paciente e a inclusão de aspectos mentais, físicos e espirituais da saúde

“Estilo de Vida e Medicina Integrativa para a Saúde Mental de Idosos” é o tema da quarta edição do Simpósio de Saúde Mental de Idosos, promovido pelo Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos (Proepsi) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No formato de palestras sequenciais - online -, na noite de sexta (23/2) e manhã de sábado (24/2), profissionais de saúde mental do Brasil, da Índia e da China vão mostrar como eles estão trabalhando a saúde mental de idosos usando métodos de "medicina alternativa comprovada cientificamente" (como yoga, tai chi, meditação, acupuntura, ayurveda e suplementos dietéticos e fitoterápicos), chamada Medicina Integrativa. A tradução para o português e outras línguas será simultânea, por meio de legenda automática gerada pela plataforma Zoom.

O que é Medicina Integrativa?

Popularmente, os termos medicina alternativa e complementar se referem a práticas de cuidados de saúde que não fazem parte da medicina convencional. Com o aumento das pesquisas na área, novas evidências de segurança e eficácia são asseguradas e essas terapias vão sendo combinadas com a medicina convencional e o termo "alternativa" pode ser mudado para “integrativa”.

Leia também: Idosos: descubra as novas formas de cuidar da saúde mental

Práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) são “cuidados de saúde que combinam abordagens convencionais com práticas complementares e alternativas seguras e eficazes, comprovadas por métodos científicos”. Dentre os princípios dessa abordagem estão as preferências do paciente e a inclusão de aspectos mentais, físicos e espirituais da saúde.

Serviço

Simpósio de Saúde Mental de Idosos

Inscrições Gratuitas: https://bit.ly/integrativa2024



Onde: Transmissão ao vivo pela plataforma Zoom Meeting

Quando: sexta-feira (23/2)

Horário: às 21h30, e, na manhã de sábado, às 7h30

Mais informações: (31) 99131-9115