Campo ou praia? Cidade ou montanha? Quando o assunto é viajar com os netos, o destino importa, assim como o planejamento dos dias juntos. Esses e outros fatores são o que fazem a diferença entre uma experiência inesquecível ou um estrondoso desastre. Neste período do ano, em que os pequenos estão entrando em férias escolares, um roteiro de viagem bem planejado se torna essencial.



O Instituto de Longevidade separou 8 dicas para transformar a viagem em um marco para avós e netos, confira:

1. Respeite limites

A escolha do destino é o primeiro grande desafio nesse planejamento. Se vai ser praia ou montanha, dependerá do gosto dos viajantes. É preciso ter em mente que crianças querem correr, brincar, pular e têm energia de sobra o dia inteiro, e os mais velhos começam a apresentar algumas limitações físicas. O ideal para viajar com os netos é escolher um lugar onde as crianças possam se divertir e os avós possam descansar quando quiserem. Além disso, pergunte a todos os envolvidos o que eles querem fazer na viagem e tenha certeza de incluir no seu planejamento ao menos um pedido de cada um deles.

2. Prefira locais próximos e em boa hospedagem

Uma viagem longa, de carro ou de avião, pode trazer mais imprevistos que um destino mais próximo de casa — e administrar isso é sempre mais complicado. Ninguém quer que aconteça nada, mas também ninguém está livre de pegar uma gripe, ficar indisposto ou mesmo sofrer um acidente. Para um primeiro passeio junto, recomenda-se optar por uma viagem mais curta e não se esquecer que a acomodação também é importante.



3. Compre seguro viagem

É possível que ele não seja usado, mas se a viagem for internacional, é melhor sair do país com um seguro viagem para toda a família. Um bom serviço cobre desde imprevistos de saúde até atrasos em voos e extravio de bagagem.

4. Peça ajuda aos pais

Eles estão com as crianças no dia a dia e podem passar dicas valiosas para o período de férias, desde alimentos preferidos até formas de entretenimento. Mas obter informação é apenas uma das formas de auxílio. Os pais podem também conversar com os pequenos, orientando o que fazer e o que não fazer na companhia dos avós.



5. Leve documentos

Viajar com os netos exige muitos cuidados. Tenha atenção aos documentos necessários. É preciso, no mínimo, que os netos estejam com certidão de nascimento ou documento de identificação civil, como RG e passaporte, e que os avós levem um documento que comprove o parentesco. Para o caso de alguém se perder, coloque uma etiqueta na roupa de crianças pequenas, com nome e telefone de contato.



6. Embale medicamentos

Pessoas mais velhas tendem a sofrer com doenças crônicas ou podem ter de utilizar medicação contínua. É fundamental verificar a quantidade necessária desses medicamentos para toda a viagem e armazená-los, de preferência, nas embalagens originais. Não esqueça de levar kit de curativos, analgésicos, antitérmicos e remédios para má digestão.



7. Siga seu ritmo

Não queira conhecer todos os pontos turísticos rapidamente, nem planeje muitas atividades para um dia só. Uma dica especial para viajar com os netos é colocar no roteiro atividades que entretenham os pequenos por algumas horas, como parquinhos, e que permitam aos mais velhos ter momentos mais extensos de descanso.



8. Hidrate-se no tempo certo

É crucial manter a hidratação durante todo o trajeto. No entanto, é preciso verificar os horários de parada para não consumir demasiadamente e não ficar sem sanitários à disposição quando preciso.