A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) terá duas pesquisadoras integrantes da primeira “Rede Brasileira de Pesquisa sobre Síndrome de Down”. O anúncio, feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) marca um novo capítulo na pesquisa dedicada a esse tema no Brasil: a criação da Rede Buriti – SD , uma plataforma de pesquisa, formação, inovação, tecnologia e inclusão dedicada exclusivamente à Síndrome de Down. Essa rede nacional reúne pesquisadores, profissionais de saúde e organizações, que visam impulsionar descobertas e práticas que ampliem a qualidade de vida e a inclusão social de pessoas com Down, inclusive crianças e adolescentes.

Pesquisa sobre sono

As faculdades de medicina da UFMG e da PUC Minas buscam voluntários para colaborar com a pesquisa “Avaliação da qualidade do sono e da frequência de cefaleia nos estudantes universitários após a pandemia de COVID-19”. Segundo o coordenador da pesquisa, o professor Rogério Gomes Beato, do Departamento de Clínica Médica da UFMG, os estudantes universitários compõem o grupo de risco para transtornos do sono, cujos principais distúrbios são a privação voluntária de sono e a insônia. Para colaborar com a pesquisa, os estudantes de graduação e de pós-graduação devem responder ao formulário eletrônico, que reúne perguntas relacionadas à vida acadêmica, ao trabalho, à moradia, a hábitos de vida, como lazer e atividade física, além de questões sobre qualidade e tempo do sono, sonolência excessiva durante o dia e sintomas de insônia. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail lamedsono.ufmg@gmail.com

Imunização em dia

A aplicação da dose de reforço da vacina bivalente contra a COVID-19 está disponível para o público a partir dos 60 anos e em pessoas imunocomprometidas, com 12 anos ou mais, que tenham recebido a última dose há pelo menos seis meses. A orientação é do Ministério da Saúde e tem como objetivo manter o controle da doença. A vacinação será realizada nos 152 centros de saúde para ampliar o acesso do público ao imunizante, já que essas unidades são distribuídas nas nove regionais da cidade. Os horários de funcionamento, assim como os endereços completos, podem ser verificados no portal da Prefeitura de BH. Para que possa receber a vacina, é importante que a pessoa não tenha tido COVID-19 com início dos sintomas nos últimos 30 dias. Também é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacinação para que seja feita uma avaliação da situação vacinal, antes da aplicação das doses.