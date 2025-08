Lateral do Vasco é convocado para o Sul-Americano Sub-20

No fim da noite desta quarta-feira (15), o Vasco recebeu a boa surpresa da convocação do lateral Paulo Ricardo, o Paulinho, para a Seleção Brasileira Sub-20. Jogador que marcou seu primeiro gol como profissional no último fim de semana, ele acabou chamando de última hora para o campeonato sul-americano da categoria, que começa no fim […]