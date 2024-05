A boa fase do Atlético parece não ter fim. Nesta terça-feira (30/4), o time venceu o Sport por 2 a 0 na Arena MRV e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi a primeira da competição no estádio. O Galo foi dominante e pressionou o Leão da Ilha ao longo de quase toda a partida. Os gols foram marcados por Zaracho, em bobeira da zaga adversária, e Arana, em jogada ensaiada de escanteio.

Com a vitória, o alvinegro chegou a 10 partidas sem derrotas e segue invicto sob o comando do técnico Gabriel Milito. São sete vitórias e três empates desde a chegada do argentino.