Ações de reparação na Bacia do Rio Doce somam cerca de R$ 37 bilhões

SANEAMENTO BÁSICO

Na estrutura dos novos distritos, uma das preocupações foi com a questão do Saneamento Básico, que não existia nos territórios originais de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e não existe, até hoje, em vários municípios da região. Os dois novos distritos contam com estrutura moderna do sistema de esgoto, fazendo todo o processo de coleta, tratamento e destinação adequada. Além disso, o projeto de reparação em geral conta com programas específicos de compensação, incluindo um de melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em toda a Bacia do Rio Doce, que enfrenta há muito tempo um grave problema de poluição em decorrência da ocupação irregular do solo, garimpo ilegal, uso descontrolado de agrotóxicos, da falta de saneamento básico, dentre outros. Dados indicam que aproximadamente 90% do esgoto não tratado na região é continuamente lançado na Bacia do Rio Doce, que em números representam 270 milhões de m3 jogados in natura por ano no curso d’água.