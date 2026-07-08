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Mercado de delações premiadas atrai até ex-delegado da Polícia Federal

Após anos na atividade policial, Bernardo Guidali deixou a corporação para atuar como advogado especializado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/07/2026 08:52

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Mercado de delações premiadas atrai até ex-delegado da Polícia Federal
Mercado de delações premiadas atrai até ex-delegado da Polícia Federal crédito: Platobr Politica

O mercado de delações premiadas está tão aquecido que tem atraído até policiais federais de carreira.

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Bernardo Guidali foi delegado da PF por anos, com atuação em grandes investigações.

Recentemente, pediu desligamento da corporação para abrir um escritório de advocacia especializado em acordos de colaboração premiada.

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Autor de um livro sobre o tema, Guidali já participa de negociações de delações em parceria com grandes escritórios do eixo Brasilia-Rio-São Paulo.

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