Mercado de delações premiadas atrai até ex-delegado da Polícia Federal
Após anos na atividade policial, Bernardo Guidali deixou a corporação para atuar como advogado especializado
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O mercado de delações premiadas está tão aquecido que tem atraído até policiais federais de carreira.
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Bernardo Guidali foi delegado da PF por anos, com atuação em grandes investigações.
Recentemente, pediu desligamento da corporação para abrir um escritório de advocacia especializado em acordos de colaboração premiada.
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Autor de um livro sobre o tema, Guidali já participa de negociações de delações em parceria com grandes escritórios do eixo Brasilia-Rio-São Paulo.