Mercado de delações premiadas atrai até ex-delegado da Polícia Federal

O mercado de delações premiadas está tão aquecido que tem atraído até policiais federais de carreira.

Bernardo Guidali foi delegado da PF por anos, com atuação em grandes investigações.

Recentemente, pediu desligamento da corporação para abrir um escritório de advocacia especializado em acordos de colaboração premiada.

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Autor de um livro sobre o tema, Guidali já participa de negociações de delações em parceria com grandes escritórios do eixo Brasilia-Rio-São Paulo.