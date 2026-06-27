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O prazo de Aécio Neves para definir se entra na corrida ao Planalto

Presidente do PSDB avalia que romper a polarização será difícil e considera disputar uma vaga no Senado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/06/2026 06:34

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O prazo de Aécio Neves para definir se entra na corrida ao Planalto
O prazo de Aécio Neves para definir se entra na corrida ao Planalto crédito: Foto: Gerdan Wesley/PSDB Nacional

Aécio Neves decidirá até 20 de julho se disputará a Presidência da República.

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Ele tem dito a interlocutores que concorrer ao Planalto “não é coisa simples” e que “furar a bolha” da polarização não será tarefa fácil em 2026.

Há uma outra opção: o presidente do PSDB aparece bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto para o Senado por Minas Gerais, onde o cenário permanece persistentemente incerto.

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Enquanto não decide, o tucano concentra esforços na montagem dos palanques regionais do partido e na distribuição dos recursos do fundo eleitoral.

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