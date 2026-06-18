‘Sorte’ e ‘erros da oposição’: a que senadores atribuem a vantagem de Lula

Lideranças políticas em Brasília têm chamado Lula de “sortudo” após a ampliação da vantagem sobre Flávio Bolsonaro na corrida presidencial.

Em uma roda de conversa no Salão Azul presenciada pela coluna nesta semana, um senador atribuiu o bom desempenho do petista nas últimas pesquisas “muito mais aos erros da oposição do que aos méritos do governo”.

“Quando tudo parece dar errado para o Lula, algum gênio nos Estados Unidos dá uma ajudinha”, ironizou o parlamentar, em referência a movimentos recentes de Eduardo Bolsonaro.

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“Mas Deus ajuda quem persiste. Quantas vezes o Lula disputou eleições?”, comentou outro senador.