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‘Sorte’ e ‘erros da oposição’: a que senadores atribuem a vantagem de Lula

Mundo político interpreta a melhora do petista nas pesquisas como consequência de tropeços do entorno de Flávio Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/06/2026 06:10

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‘Sorte’ e ‘erros da oposição’: a que senadores atribuem a vantagem de Lula
‘Sorte’ e ‘erros da oposição’: a que senadores atribuem a vantagem de Lula crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lideranças políticas em Brasília têm chamado Lula de “sortudo” após a ampliação da vantagem sobre Flávio Bolsonaro na corrida presidencial.

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Em uma roda de conversa no Salão Azul presenciada pela coluna nesta semana, um senador atribuiu o bom desempenho do petista nas últimas pesquisas “muito mais aos erros da oposição do que aos méritos do governo”.

“Quando tudo parece dar errado para o Lula, algum gênio nos Estados Unidos dá uma ajudinha”, ironizou o parlamentar, em referência a movimentos recentes de Eduardo Bolsonaro.

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“Mas Deus ajuda quem persiste. Quantas vezes o Lula disputou eleições?”, comentou outro senador.

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