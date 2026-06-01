Estados Unidos evitam endossar versão de Flávio Bolsonaro sobre facções

Flávio Bolsonaro tem afirmado, ao comentar a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos, que fez mais pelo Brasil na viagem ao país na semana passada do que o PT nos últimos anos.

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Amanda Roberson, porém, tem evitado estabelecer qualquer relação entre a ida de Flávio ao país e a decisão do governo de Donald Trump.

“O presidente Trump toma suas decisões sobre a segurança nacional dos Estados Unidos de maneira independente, afirmou ela à coluna nesta segunda-feira, 1º.

Na semana passada, Amanda já havia adotado tom semelhante em entrevista à GloboNews.

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“A única pessoa que toma decisões pelos Estados Unidos é o presidente Trump e sua equipe. Essas designações são uma ferramenta prevista na legislação dos Estados Unidos para agir contra grupos e entidades que, no caso dessas duas facções, já atuam dentro do território americano”, afirmou.