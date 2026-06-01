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O tema central da reunião ministerial de Lula antes da Copa do Mundo

Auxiliares do presidente estão com dúvidas sobre a extensão e o detalhamento nos cortes anunciados

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/06/2026 13:12

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O tema central da reunião ministerial de Lula antes da Copa do Mundo
O tema central da reunião ministerial de Lula antes da Copa do Mundo crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Lula convocou reunião ministerial para a próxima quarta-feira, 3.

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O presidente quer ouvir um balanço das pastas e discutir medidas que se entrelaçam à pré-campanha pela reeleição, claro.

Mas o foco central da conversa com os ministros será o bloqueio no orçamento, provocado pelo limite de gastos previsto no arcabouço fiscal.

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Pelo decreto mais recente, publicado na última sexta-feira, 29, o bloqueio em 2026 já soma R$ 23,7 bilhões.

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