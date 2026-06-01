O tema central da reunião ministerial de Lula antes da Copa do Mundo

Lula convocou reunião ministerial para a próxima quarta-feira, 3.

O presidente quer ouvir um balanço das pastas e discutir medidas que se entrelaçam à pré-campanha pela reeleição, claro.

Mas o foco central da conversa com os ministros será o bloqueio no orçamento, provocado pelo limite de gastos previsto no arcabouço fiscal.

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Pelo decreto mais recente, publicado na última sexta-feira, 29, o bloqueio em 2026 já soma R$ 23,7 bilhões.