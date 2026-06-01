Deputado do PL atrela vitória de Flávio Bolsonaro a ‘ver o Lula preso de novo’
Filipe Barros discursou ao lado do pré-candidato ao Planalto, em evento que também contou com as presenças de Sergio Moro e Deltan Dallagnol
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Durante evento político do PL na última sexta-feira, 29, em Curitiba, o deputado federal e pré-candidato ao Senado Filipe Barros discursou elencando o que chamou de “sonhos” para o país.
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“Eu tenho o sonho de ver o Lula preso de novo”, afirmou.
Na sequência, disse que esses sonhos “começarão a ser construídos a partir do ano que vem, com Flávio Bolsonaro na Presidência”.
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Flávio Bolsonaro acompanhava o discurso no evento de Curitiba, ele evitou fazer a tradicional dancinha enquanto tocava o “funk do 01”.