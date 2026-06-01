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PT de Minas provoca clã Bolsonaro após medida dos Estados Unidos contra PCC e CV

Na próxima sexta-feira, 5, entrará em vigor decisão do governo Trump de classificar as facções criminosas como organizações terroristas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/06/2026 09:48

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PT de Minas provoca clã Bolsonaro após medida dos Estados Unidos contra PCC e CV
PT de Minas provoca clã Bolsonaro após medida dos Estados Unidos contra PCC e CV crédito: Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE

O diretório estadual do PT de Minas Gerais se reuniu no fim de semana e, diante da desistência de Rodrigo Pacheco, defendeu uma candidatura própria ao governo do estado.

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No documento de oito páginas divulgado ao fim do encontro, os petistas mineiros aproveitaram para alfinetar o clã Bolsonaro após a decisão dos Estados Unidos de incluir PCC e Comando Vermelho na lista de organizações terroristas.

“O governo Bolsonaro teve longos quatro anos para adotar tal medida, e não o fez”, diz o texto.

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O PT mineiro também argumenta que a decisão “busca criar instrumentos de pressão política, econômica e diplomática sobre o Brasil, abrindo caminho para intervenções indevidas em assuntos que dizem respeito exclusivamente ao povo brasileiro e às suas instituições”.

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