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Por que Caiado não pretende ir para cima do STF como Zema

Ex-governadores e pré-candidatos à Presidência fora da polarização têm posturas diferentes em relação à corte

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/05/2026 10:54

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Por que Caiado não pretende ir para cima do STF como Zema
Por que Caiado não pretende ir para cima do STF como Zema crédito: Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Ronaldo Caiado evitará ao máximo críticas públicas mais ácidas ao STF, embora fale, por exemplo, em “avanço sobre competências do Legislativo”.

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Não fará ataques pessoais nem nominais a ministros e tentará preservar uma imagem de moderação institucional.

Dias atrás, Caiado foi questionado sobre por que não “vai para cima” do Supremo, como faz Romeu Zema, também pré-candidato ao Planalto.

Respondeu que o STF ajudou a garantir a governabilidade em Goiás, com decisões liminares que permitiram a suspensão do pagamento da dívida do estado e evitaram um cenário de desorganização fiscal situação semelhante à vivida por Minas Gerais.

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Caiado é muito próximo de Gilmar Mendes, atual decano da corte.

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