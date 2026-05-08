Por que Caiado não pretende ir para cima do STF como Zema
Ex-governadores e pré-candidatos à Presidência fora da polarização têm posturas diferentes em relação à corte
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Ronaldo Caiado evitará ao máximo críticas públicas mais ácidas ao STF, embora fale, por exemplo, em “avanço sobre competências do Legislativo”.
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Não fará ataques pessoais nem nominais a ministros e tentará preservar uma imagem de moderação institucional.
Dias atrás, Caiado foi questionado sobre por que não “vai para cima” do Supremo, como faz Romeu Zema, também pré-candidato ao Planalto.
Respondeu que o STF ajudou a garantir a governabilidade em Goiás, com decisões liminares que permitiram a suspensão do pagamento da dívida do estado e evitaram um cenário de desorganização fiscal situação semelhante à vivida por Minas Gerais.
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Caiado é muito próximo de Gilmar Mendes, atual decano da corte.