Por que Caiado não pretende ir para cima do STF como Zema

Ronaldo Caiado evitará ao máximo críticas públicas mais ácidas ao STF, embora fale, por exemplo, em “avanço sobre competências do Legislativo”.

Não fará ataques pessoais nem nominais a ministros e tentará preservar uma imagem de moderação institucional.

Dias atrás, Caiado foi questionado sobre por que não “vai para cima” do Supremo, como faz Romeu Zema, também pré-candidato ao Planalto.

Respondeu que o STF ajudou a garantir a governabilidade em Goiás, com decisões liminares que permitiram a suspensão do pagamento da dívida do estado e evitaram um cenário de desorganização fiscal situação semelhante à vivida por Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caiado é muito próximo de Gilmar Mendes, atual decano da corte.