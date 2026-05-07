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Master: Ciro no alvo reforça leitura sobre Messias e oposição vira alvo de ironia

Operação desta quinta-feira leva Brasília a reinterpretar derrota do indicado por Lula ao STF

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/05/2026 17:58

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Master: Ciro no alvo reforça leitura sobre Messias e oposição vira alvo de ironia
Master: Ciro no alvo reforça leitura sobre Messias e oposição vira alvo de ironia crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Ao longo desta quinta-feira, 7, que começou com uma operação policial mirando o senador Ciro Nogueira, quem ainda tinha alguma dúvida no mundo político passou a não ter mais: a derrota de Jorge Messias no Senado, na semana passada, teve o caso do Banco Master como principal pano de fundo.

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Perdeu força a avaliação de que a rejeição da indicação teria servido como recado ao Planalto e ao presidente Lula.

Em contrapartida, ganhou muito terreno a leitura de que Davi Alcolumbre se uniu a Alexandre de Moraes para barrar Messias após se certificar de que o advogado-geral da União poderia acompanhar André Mendonça, um de seus principais aliados, em julgamentos relacionados ao Master.

A oposição, na figura de Flávio Bolsonaro, principalmente, já vem sendo chamada de “ingênua” nos bastidores de Brasília.

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“O que estava em jogo na votação do Jorge Messias não era o Messias, não era Lula, não era STF. Era a sobrevivência de muita gente. Era liberdade ou cadeia. Era patrimônio ou devolução de dinheiro. Essa é a verdade. Esse é o fato”, resumiu à coluna uma liderança política.

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