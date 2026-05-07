A crise do Master e o desconforto no TCU com Jhonatan de Jesus
Referências ao ministro que atua em processos ligados ao banco de Daniel Vorcaro alimentam um incômodo no tribunal, especialmente entre os ministros mais experientes
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A crise do Banco Master tem provocado desconforto entre os titulares do TCU (Tribunal de Contas da União), especialmente após o avanço das tratativas de delação premiada de Daniel Vorcaro. O incômodo orbita em torno de possíveis menções ao ministro Jhonatan de Jesus, relator de processos ligados à instituição bancária, na delação premiada negociada pelo banqueiro. A avaliação dentro de um grupo mais experiente é de que órgão não deveria ter sido tragado pelo maior escândalo financeiro da atualidade.
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Vorcaro pretende detalhar aos investigadores mensagens, documentos e referências ao TCU encontrados em seu celular, incluindo uma minuta de despacho que suspendia decisões do Banco Central sobre o Master. A investigação também apura pagamentos a influenciadores que teriam produzido conteúdos em defesa do tribunal e contra o BC.
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Os anexos da colaboração já foram entregues à PF e à PGR e serão confrontados com provas obtidas na Operação Compliance Zero antes de eventual homologação pelo ministro André Mendonça, relator do inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal). A apreensão interna inclui medidas questionáveis do novato sobre o caso, como pedidos de explicações sobre a liquidação extrajudicial do banco e ameaças de revisão da medida.