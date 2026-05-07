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Em meio a especulações sobre STF, saiba qual o provável destino de Bruno Dantas

Ministro articula saída do TCU e pode recolocar empresa de defesa no radar político

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/05/2026 10:48

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Em meio a especulações sobre STF, saiba qual o provável destino de Bruno Dantas
Em meio a especulações sobre STF, saiba qual o provável destino de Bruno Dantas crédito: Foto: TCUoficial/Flickr

Bruno Dantas, como a coluna noticiou, está prestes a deixar o Tribunal de Contas da União.

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Um dos destinos prováveis do ministro é a Avibras, empresa criada em 1961 e especializada em produtos e serviços de defesa.

A Avibras enfrentou e ainda enfrenta dificuldades financeiras. A empresa voltou a operar nesta semana após um acordo para pagamento de dívidas trabalhistas. Joesley Batista foi um dos que fizeram aportes financeiros.

O sindicato dos trabalhadores defende a estatização da companhia.

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Apesar da forte possibilidade de Bruno Dantas migrar para a iniciativa privada, há no tribunal quem ainda acredite que ele siga no páreo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, sobretudo pelas movimentações do atual presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, que mantém contato frequente com Lula.

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