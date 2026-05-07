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Operação faz Brasília resgatar promessa de Ciro Nogueira e fala de Flávio Bolsonaro

Avanço das investigações envolvendo o Banco Master eleva tensão nos bastidores da campanha presidencial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/05/2026 10:24

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Operação faz Brasília resgatar promessa de Ciro Nogueira e fala de Flávio Bolsonaro
Operação faz Brasília resgatar promessa de Ciro Nogueira e fala de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O mundo político está em polvorosa em Brasília, disparando mensagens e ligações para entender o alcance da operação desta quinta-feira, 7, que teve como alvo o presidente do PP, Ciro Nogueira.

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No vaivém de informações e análises entre as lideranças políticas, duas lembranças passaram a circular:

1. A de que o próprio Ciro prometeu renunciar ao mandato se surgisse “algum dia na vida alguma denúncia, que seja comprovada”, contra ele, envolvendo o caso Master.

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2. A de que Flávio Bolsonaro já disse publicamente que Ciro tinha “todas as credenciais” para ser seu candidato a vice.

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