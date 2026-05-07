Operação faz Brasília resgatar promessa de Ciro Nogueira e fala de Flávio Bolsonaro
Avanço das investigações envolvendo o Banco Master eleva tensão nos bastidores da campanha presidencial
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O mundo político está em polvorosa em Brasília, disparando mensagens e ligações para entender o alcance da operação desta quinta-feira, 7, que teve como alvo o presidente do PP, Ciro Nogueira.
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No vaivém de informações e análises entre as lideranças políticas, duas lembranças passaram a circular:
1. A de que o próprio Ciro prometeu renunciar ao mandato se surgisse “algum dia na vida alguma denúncia, que seja comprovada”, contra ele, envolvendo o caso Master.
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2. A de que Flávio Bolsonaro já disse publicamente que Ciro tinha “todas as credenciais” para ser seu candidato a vice.