‘Deixe seu recado’: Davi Alcolumbre com celular desligado
Quando alguma operação envolve parlamentar, o presidente da Casa é informado pelos investigadores
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Quem tentou ligar para Davi Alcolumbre no início do dia desta quinta-feira, 7, para saber detalhes das buscas e apreensões envolvendo o senador Ciro Nogueira em nova fase da Operação Compliance Zero não conseguiu.
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O celular estava desligado.
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Aliados do Centrão são os maiores interessados em conseguir falar com o presidente do Senado.