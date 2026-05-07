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‘Deixe seu recado’: Davi Alcolumbre com celular desligado

Quando alguma operação envolve parlamentar, o presidente da Casa é informado pelos investigadores

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/05/2026 07:49

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‘Deixe seu recado’: Davi Alcolumbre com celular desligado
‘Deixe seu recado’: Davi Alcolumbre com celular desligado crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Quem tentou ligar para Davi Alcolumbre no início do dia desta quinta-feira, 7, para saber detalhes das buscas e apreensões envolvendo o senador Ciro Nogueira em nova fase da Operação Compliance Zero não conseguiu.

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