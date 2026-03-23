Ratinho Jr. seria lançado como ‘voto útil da direita’

Até a semana passada, Gilberto Kassab dizia a interlocutores que Ratinho Júnior seria lançado ao Planalto como “voto útil da direita”, sob o diagnóstico de que a candidatura de Flávio Bolsonaro é frágil. Como o Platô mostrou nesta segunda-feira, 23, o PT já tem pronto o roteiro de ataques ao filho do ex-presidente.

Ratinho, em contraponto a Flávio, poderia ser apresentado como gestor experiente, “conservador nos costumes e liberal na economia”. A cúpula do PSD apostava que essa combinação poderia atrair o disputado eleitor de centro, historicamente decisivo.

A leitura era que Ratinho Jr. poderia ser visto como alguém, mais do que Flávio, capaz de derrotar Lula o que eventualmente pode valer para outro presidenciável do PSD, Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado.

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A candidatura de Ratinho Jr. foi implodida nesta segunda-feira, 23, quando o próprio governador anunciou que decidiu concluir o mandato no Paraná até dezembro deste ano.