Moraes autoriza visita de ex-chefe de Sargentos a general preso

General condenado por participação na trama golpista do 8 de janeiro cumpre pena em instalação do Exército em Brasília

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
10/03/2026 13:12

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Alexandre de Moraes autorizou que o general Vinícius Ferreira Martinelli, ex-comandante da Escola de Sargentos das Armas (ESA), visite o general da reserva Mário Fernandes, condenado pela Corte por participação na trama golpista ligada aos ataques de 8 de janeiro de 2023.

A decisão permite uma visita de 30 minutos na tarde desta terça-feira, 10, no Comando Militar do Planalto, em Brasília, onde Fernandes está preso. O pedido foi apresentado pela defesa do militar condenado, e o ministro determinou que eventuais novas visitas dependam de nova autorização judicial.

Mário Fernandes foi condenado pelo STF a mais de 26 anos de prisão por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado.

O caso integra as ações penais abertas após as investigações sobre a articulação para impedir a posse do presidente Lula e os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em janeiro de 2023.

Fernandes exerceu cargo na Secretaria-Geral da Presidência durante o governo de Jair Bolsonaro e foi apontado nas investigações como um dos integrantes do grupo acusado de planejar ações para reverter o resultado das eleições e sustentar uma ruptura institucional.

