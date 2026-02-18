Assine
Os planos do ex-presidente da Alerj preso por vazar operação

Rodrigo Bacellar foi preso por supostamente vazar uma operação contra o deputado TH Joias

Bruna Lima
Repórter
18/02/2026 09:11

Rodrigo Bacellar, presidente afastado da Alerj e preso por vazar operação a um deputado ligado ao Comando Vermelho, tem dito a aliados que, agora, quer distância da política e deseja empreender no ramo da segurança pública.

Bacellar foi preso em novembro do ano passado por, segundo a Polícia Federal, ter vazado informações de uma operação contra o deputado TH Joias por ligação com o Comando Vermelho.

Após ter ido para prisão domiciliar, em dezembro, Bacellar está isolado em sua casa em Teresópolis, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro. Segundo aliados recebidos pelo deputado, ele está focando em se defender na Justiça.

Lideranças do União Brasil, partido de Bacellar, não sabem responder se o deputado será candidato a cargos eletivos neste ano.

