Marília Arraes: ‘Não arredo o pé da eleição ao Senado’

Marília Arraes usa como trunfo a liderança nas pesquisas ao Senado para defender que fique na chapa de João Campos

Guilherme Amado
Repórter
17/02/2026 09:11

Marília Arraes: ‘Não arredo o pé da eleição ao Senado’
Marília Arraes: 'Não arredo o pé da eleição ao Senado'

À frente nas pesquisas de intenção de voto para o Senado por Pernambuco, Marília Arraes afirmou que não vai abrir mão da candidatura ao Senado.

Na semana passada, uma pesquisa Datafolha mostrou que a deputada tem 36% das intenções de voto em Pernambuco, 12 pontos à frente do segundo colocado, Humberto Costa.

O posto de Humberto Costa está garantido como um dos dois candidatos ao Senado da chapa que terá João Campos como o nome ao governo. A dúvida está sobre a segunda vaga, disputada por Arraes e Silvio Costa Filho, ministro dos Portos.

“Não arredo o pé da eleição ao Senado. Não tem por que desistir”, disse Marília à coluna em Olinda, sobre a possibilidade de desistir para dar lugar a Silvio Costa Filho. Marília passou o Carnaval entre Recife e Olinda.

Mas a composição da chapa de João Campos ao governo não passa apenas pelas pesquisas. Além de garantir Humberto Costa na disputa, o prefeito tem sinalizado na direção de Silvio Costa Filho, com o objetivo de ter o Republicanos em sua chapa. Silvio marcou 10 pontos na mesma pesquisa divulgada na semana passada.

