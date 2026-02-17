Assine
Republicanos se recusou a assinar nota pró-Toffoli

Antônio Rueda e Ciro Nogueira ligaram para Marcos Pereira, do Republicanos, propondo assinatura conjunta; presidente do Republicanos recusou

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
17/02/2026 02:03

Os presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do Progressistas, Ciro Nogueira, telefonaram para o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, propondo que ele assinasse conjuntamente a nota de apoio a Dias Toffoli, publicada na sexta-feira, 13. A iniciativa buscava ampliar o respaldo partidário ao texto divulgado pelas legendas.

Marcos Pereira, no entanto, recusou o convite. Segundo sua avaliação, aderir à nota naquele momento significaria atravessar a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da calçada.

O gesto do Progressistas também enfrentou resistência interna. Senadores do partido, entre eles Tereza Cristina, contestaram a assinatura da legenda na nota e afirmaram que o texto não representava a posição da bancada no Senado.

