Lula: ‘Baiana System é fuderoso’

Lula saiu de Salvador maravilhado pelo afro rock do Baiana System. O vídeo do presidente pulando sem parar, que viralizou com comentários sobre seus 80 anos, foi ao acompanhar o trio elétrico do grupo.

No domingo, 15, João Campos e ele se falaram, para o prefeito agradecer a ida ao Recife.

“João, o Baiana System é fuderoso. Nunca vi nada igual”, disse o presidente.

No desfile, o vocalista Russo Passapusso chamou um coro com o nome de Lula e puxou um “Sem anistia”.

Criado em 2009, o Baiana System mistura a guitarra baiana dos trios elétricos com o sound system da Jamaica, agregando batidas eletrônicas e percussão afro-brasileira. Seu trio, Navio Pirata, arrasta uma multidão de pipocas em Salvador.