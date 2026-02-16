Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula: ‘Baiana System é fuderoso’

Lula deu ‘playsom’ e se derreteu pelo afro rock do Baiana System

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
16/02/2026 14:03

compartilhe

SIGA
x
Lula: ‘Baiana System é fuderoso’
Lula: ‘Baiana System é fuderoso’ crédito: Platobr Politica

Lula saiu de Salvador maravilhado pelo afro rock do Baiana System. O vídeo do presidente pulando sem parar, que viralizou com comentários sobre seus 80 anos, foi ao acompanhar o trio elétrico do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No domingo, 15, João Campos e ele se falaram, para o prefeito agradecer a ida ao Recife.

“João, o Baiana System é fuderoso. Nunca vi nada igual”, disse o presidente.

No desfile, o vocalista Russo Passapusso chamou um coro com o nome de Lula e puxou um “Sem anistia”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Criado em 2009, o Baiana System mistura a guitarra baiana dos trios elétricos com o sound system da Jamaica, agregando batidas eletrônicas e percussão afro-brasileira. Seu trio, Navio Pirata, arrasta uma multidão de pipocas em Salvador.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay